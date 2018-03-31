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影／國道聯結車失控自撞護欄 險追撞員警和紅斑馬

2018-03-31 22:13聯合報 記者陳雕文╱即時報導

千鈞一髮！國道警分隊今天上午11點在中山高北上46.6公里處協助故障車拖吊作業，三名員警布設交通錐並指揮車輛改道，大約2分鐘後，一輛聯結車因煞車不及，閃避交通錐失當自撞外側護欄，並以「折甘蔗」之姿滑向警車。

陳姓警員見狀，驚慌閃避，過程中不慎跌倒，導致雙手掌及左腳膝蓋處擦傷，所幸其餘警力與聯結車駕駛毫髮無傷，詳細案發原因仍待調查。

國道聯結車失控自撞護欄，員警緊急跳開。記者陳雕文／翻攝
國道聯結車失控自撞護欄，員警緊急跳開。記者陳雕文／翻攝
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