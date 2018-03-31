驚悚！命大！吊掛鋼板竟破窗插入客運駕駛座

2018-03-31 20:13 聯合報 記者 聯合報 記者 羅建旺 ╱即時報導



真是嚇人！宜蘭縣蘇澳分局蘇澳派出所警員賀國勛，今天中午12時許獲報，蘇澳鎮中山路1段196號前發生車禍。

他趕到現場驚見，一輛客運車頭被插進鋼樁，且是從駕駛座旁車窗破窗而入，情況駭人。

經瞭解，是下水道工程施工，李姓工人操作工程吊車吊掛鋼板，陳姓司機開大客車經過，鋼板恰好插進車頭。