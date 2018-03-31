影／女子BMW車內燒炭視訊話別 警方即刻救援

2018-03-31 17:19 聯合報 記者 聯合報 記者 胡蓬生 ╱即時報導



苗栗縣賴姓女子疑因與丈夫口角後遭毆打，上午負氣駕車到公館鄉館東村一處空地，在車內燒炭，並透過手機LINE視訊向乾哥哥何姓男子告別，何發現視訊畫面都是煙霧，情況緊急，就近拿手機到北苗派出所求援，警方透過定位查出女子位置，僅花7分鐘就從苗栗市北苗地區趕到公館鄉現場，將女子從車內拉出，及時搶回一命。

女子被拉出後不久，她駕駛的BMW轎車就全面燃燒，消防局趕到現場將火勢撲滅，但價值200萬元的轎車已付之一炬；賴姓女子受到嗆傷，送醫無大礙，稍後向警方提告丈夫家暴。

警方調查，何姓男子上午9點多拿著視訊通話中的手機趕到北苗所求助，警方了解情況後，發現視訊畫面都是煙霧，但不清楚地點，趕緊通報勤務中心，透過手機定位查出賴姓女子通話地點在公館鄉，距離北苗所約13公里。

北苗所副所長劉文禮見情況緊急，駕巡邏車載何姓男子趕往現場，途中，女子仍不肯說出身在何處，還被濃煙嗆得直咳，緊勢危急，何男一再勸說，結果警車花了7分鐘就趕到，果然發現賴女的車子，何男將乾妹從駕駛座拉出，賴女被救出不久，轎車就起火燃燒。

32歲的賴姓女子原本不肯就醫，經安撫才上救護車，被送往苗栗市大千醫院，治療後已無大礙。