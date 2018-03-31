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林佳龍在台中買房子了！國美館前7千萬豪宅

影／女童突然無呼吸心跳 波麗士助送醫救命

2018-03-31 15:25聯合報 記者周宗禎╱即時報導

「妹妹忍耐一下，叔叔幫你！」台南市永康區昨天深夜一名女童在車上突無呼吸心跳，載送她的父母急送醫途中見警方巡邏車求助，永康分局員警緊急協助送醫，及時救回一命，女童父母非常感激，永康分局下午表示將表揚兩名機警助民的警員。

3月30日晚間10點半左右，永康分局永信派出所警員吳青原、陳冠甫正在永康區忠孝路巡邏，突有1輛黑色轎車迎面疾駛而來，1名婦人抱著年約3、4歲女童下車，哭喊著「妹妹！妹妹！」，蘇姓父親搖下車窗心急表示，女兒在車上突然失去呼吸心跳，請求警方協助開道。

員警眼見情況十萬火急，立即催促婦人上警車，開啟警報器，往奇美醫院一路上吳青原手握方向盤開車，仍不時輕聲安撫著小女孩要加油。警車3分鐘即抵達3.5公里路程的奇美醫院急診室，警員陳冠甫下車協助通知醫護人員，直到確認女童情況穩定後，員警才鬆了一口氣，離開醫院前還不忘叮嚀家屬晚上要注意一下女童身體狀況，女童家長非常感激，再三道謝。

永康分局表示，經詢問原來女童已感冒一陣子尚未完全痊癒，疑似又因胃痙攣引發呼吸困難，經急救後已平安出院，沒想到在兒童節前夕，遇到如此緊急的突發狀況，所幸吳、陳兩員警當機立斷，即時協助，爭取搶救時效，令人動容，分局將公開表揚。

員警載送女童送醫沿途鳴警報器要求前方車輛讓路。圖／翻攝警方行車紀錄器
員警載送女童送醫沿途鳴警報器要求前方車輛讓路。圖／翻攝警方行車紀錄器
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員警在巡邏時突然左前方對向車道一輛車疾駛前來求助。圖／翻攝警方行車紀錄器
員警在巡邏時突然左前方對向車道一輛車疾駛前來求助。圖／翻攝警方行車紀錄器
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醫護人員感冒兒童節

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