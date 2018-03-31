影／女童突然無呼吸心跳 波麗士助送醫救命

2018-03-31 15:25 聯合報 記者 聯合報 記者 周宗禎 ╱即時報導



「妹妹忍耐一下，叔叔幫你！」台南市永康區昨天深夜一名女童在車上突無呼吸心跳，載送她的父母急送醫途中見警方巡邏車求助，永康分局員警緊急協助送醫，及時救回一命，女童父母非常感激，永康分局下午表示將表揚兩名機警助民的警員。

3月30日晚間10點半左右，永康分局永信派出所警員吳青原、陳冠甫正在永康區忠孝路巡邏，突有1輛黑色轎車迎面疾駛而來，1名婦人抱著年約3、4歲女童下車，哭喊著「妹妹！妹妹！」，蘇姓父親搖下車窗心急表示，女兒在車上突然失去呼吸心跳，請求警方協助開道。

員警眼見情況十萬火急，立即催促婦人上警車，開啟警報器，往奇美醫院一路上吳青原手握方向盤開車，仍不時輕聲安撫著小女孩要加油。警車3分鐘即抵達3.5公里路程的奇美醫院急診室，警員陳冠甫下車協助通知醫護人員，直到確認女童情況穩定後，員警才鬆了一口氣，離開醫院前還不忘叮嚀家屬晚上要注意一下女童身體狀況，女童家長非常感激，再三道謝。