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男嬰休克 警車「八百里加急」協助送醫

2018-03-31 14:16聯合報 記者胡蓬生╱即時報導

苗栗縣通霄鎮10個月大的曾姓小男嬰，昨晚因感冒就醫，不料看診的醫院沒有兒童急診，嬰兒母親和阿姨自行開車準備轉診到40公里外的台中梧棲童綜合醫院，不料在苑裡鎮苑北地下道口等紅綠燈時，男嬰已出現抽搐嘔吐，呈現休克，車上兩名大人心急如焚，就在此刻突然發現警車，趕緊下車求援，警方得知狀況緊急，決定將嬰兒和家人載上車，全程開啟警示燈及警報器，以「八百里加急」速度從台61線西濱快速道路趕往醫院，及時送醫穩定病情。

警方說，通霄分局苑裡分駐所巡佐陳錦堂、警員羅宛真昨晚巡邏路過苑裡鎮苑北地下道出口處，突然有2名女子神色慌張向警車招手求救，兩人一問之下才知男嬰母親和阿姨急著將孩子送醫，她們原本帶男嬰在通霄的醫院求診，但院內沒有兒童急診，醫師建議轉診到梧棲童綜合醫院；一路上由阿姨開車、母親抱小孩，但童綜合醫院離通霄、苑裡有40多公里距離，途中男嬰又休克，嚇壞兩人。

陳錦堂說，因警車沒有救護設施，原本想幫兩人找救護車送醫，但當下情況危急，必須與時間賽跑，因此決定由警車直接將她們載往醫院，平常約需四十多分鐘的車程，昨晚只開了25分鐘，幸好及時送抵醫院。

小男嬰在警方當機立斷的協助下，迅速到達醫院，目前病情已趨穩定，無生命危險。家屬度過過驚險的一個多小時，心情如洗三溫暖，對警方協助感激不已，頻頻道謝「有你們真好！」

苗栗縣通霄警分局苑裡分駐所巡佐陳錦堂、警員羅宛真協助男嬰送醫，以八百里加急速度趕...
苗栗縣通霄警分局苑裡分駐所巡佐陳錦堂、警員羅宛真協助男嬰送醫，以八百里加急速度趕到醫院。圖／警方提供
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苗栗縣通霄警分局苑裡分駐所巡佐陳錦堂、警員羅宛真協助男嬰送醫，以八百里加急速度趕...
苗栗縣通霄警分局苑裡分駐所巡佐陳錦堂、警員羅宛真協助男嬰送醫，以八百里加急速度趕到醫院。圖／警方提供
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苗栗縣通霄警分局苑裡分駐所巡佐陳錦堂、警員羅宛真協助男嬰送醫，以八百里加急速度趕到醫院。圖／警方提供
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苗栗縣通霄警分局苑裡分駐所巡佐陳錦堂、警員羅宛真協助男嬰送醫，以八百里加急速度趕到醫院。圖／警方提供
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梧棲嬰兒救護車

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