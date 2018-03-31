影／婦接假警電話求助真警 果然是詐騙

2018-03-31 09:13 聯合報 記者 聯合報 記者 游振昇 ╱即時報導



林姓婦人接到假警察詐騙電話，心慌求助真警察，台中女警查證確認是詐騙電話，還當場向婦人說明詐騙手法，讓她驚說，詐騙集團無所不在，好可怕。

中市警察局第三分局東區分駐所員警何羽涔、劉帥宏日前巡邏時獲報有民眾疑似接到詐騙電話，需要警方協助。

報案的林姓婦人表示，接獲北部某郵局林姓職員來電，稱有人冒用她的身分在該郵局開設人頭帳戶，現有人要提領帳戶內52萬元的存款，隨後又接獲自稱新北市政府警察局李姓員警來電，要林婦北上說明並製作筆錄。林姓婦人雖懷疑是詐騙，但又感覺對方說得煞有其事，已做好準備要北上說明。

員警先撥打查號台求證確認撥打給林婦的號碼並非該郵局登記專線，警方再撥打專線向該郵局求證，郵局主管證實常有人冒名林姓職員進行詐騙，已接獲多次電話詢問，林婦經員警多方求證後總算安了心，並感謝員警的協助，讓她免受不法集團詐騙。