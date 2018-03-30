影／轎車行李廂當特別座 兩男超扯遊街

2018-03-30 19:44 聯合報 記者 聯合報 記者 江良誠 ╱即時報導



真離譜！南投縣張姓上班族最近開車經過南投市民族路，竟看到有人將轎車行李廂當成VIP座，身體擠進行李廂內、兩腳擱在外面，還邊滑手機遶行市區。南投派出所長楊振延說，這樣的行為相當危險，以違反車廂以外載不得載客規定，如果乘客因此死亡，如果因此造成人員死亡，除了刑責還可能吊銷駕駛人駕照。

張先生說，他前幾天經過南投市民族路和信義街口，看到對向一輛白色轎車左轉，他剛好跟在白車後面，但仔細一看，白色轎車後行李廂坐著兩名穿著黃T恤男子，上班身塞載行李廂中，兩腳擱在外面，欣賞後方的車輛，其中一人不時拿手機講電話、滑手機，另名頭戴帽子男子則是呼呼大睡，兩人不顧自身安全，卻讓後方的駕駛人嚇了一跳，紛紛保持距離，以免出狀況，導致兩人男子受傷，但轎車駕駛和兩名男子卻毫無所覺，繼續遶行南投市區。

他說，當時車流量很大，這兩人坐在行李廂沒有任何安全措施，萬一發生事故，可能釀成傷亡，這種態度實在不可取。