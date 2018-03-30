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酒女撞死烘焙坊老闆重判9年半 超乎家屬律師預期

一家5口生計陷困境 抗癌員警助人第一

2018-03-30 16:12聯合報 記者翁禎霞╱即時報導

潮州警分局結合社會力量幫助游姓男子一家暫渡難關。記者翁禎霞／翻攝
潮州警分局結合社會力量幫助游姓男子一家暫渡難關。記者翁禎霞／翻攝
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屏東縣警察潮州分局光華派出所警員王信生，本身就是癌友，他在定期回院追踨治療時，發現住在內埔鄉的游姓男子也因為罹癌，無法繼續工作，家裡還有年邁母親及2個小孩需撫養，全家生計落在陸籍太太的身上，員警立刻幫忙申請急難救助，還轉介社福團體介入，讓游家人對暖警義行備感窩心。

警方說，游姓男子在罹癌前從事水泥工作，因家裡有年邁身障母親及兩位小孩需撫養，一肩扛起全家主要生計的重擔，又因收入微薄，是鄉公所列冊的第第三款低收入戶

去年6月，游姓男子因急性腹痛求診，經檢查確診為第4期胰臟癌（目前已移轉肝臟），目前身體狀況大不如前，加上需定期回診，已無法正常工作，游姓男子的妻子為了負擔丈夫醫療費用及其全家生活開銷，一人身兼數職，但每日收入仍不足千元，難以維持家庭生計。

最近游姓男子又住院接受化療，其妻為照顧丈夫只得辭去工作，目前家中經濟來源僅倚靠低收入戶補助款及母親支領的老人年金，家計陷入困境。

經光華派出所警員王信生積極奔走，已連結其他社會資源介入協助，潮州分局長楊峰明獲悉後，也結合企業、志工中隊及社會各界善心人士的力量，並前往醫院探望，希望助游家早日渡過難關。

潮州警分局結合社會力量幫助游姓男子一家暫渡難關。記者翁禎霞／翻攝
潮州警分局結合社會力量幫助游姓男子一家暫渡難關。記者翁禎霞／翻攝
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低收入戶罹癌警察

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