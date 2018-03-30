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蘇花公路貨車翻車 2人無生命徵象

2018-03-30 04:59聯合報 記者羅建旺╱即時報導

宜蘭縣消防局今天凌晨1時38分接獲民眾報案，蘇花公路129公里處有一大貨車翻車。

消防局出動南澳分隊救災人車趕往搶救，現場發現2名男性，駕駛拋出車外，受困於車斗下，另一名副駕駛受困於車內。

消防局將2人救出，但2人皆無生命徵象，分別送往蘇澳榮民醫院及聖母醫院搶救中。

蘇花公路今晨貨車翻車，救出2人，無生命徵象，送醫急救。圖/宜蘭縣消防局提供
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蘇花公路今晨貨車翻車，救出2人，無生命徵象，送醫急救。圖/宜蘭縣消防局提供
蘇花公路今晨貨車翻車，救出2人，無生命徵象，送醫急救。圖/宜蘭縣消防局提供
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蘇花公路貨車翻車，消防局搶救。圖/宜蘭縣消防局提供
蘇花公路貨車翻車，消防局搶救。圖/宜蘭縣消防局提供
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蘇花公路今晨貨車翻車，救出2人，無生命徵象，送醫急救。圖/宜蘭縣消防局提供
蘇花公路今晨貨車翻車，救出2人，無生命徵象，送醫急救。圖/宜蘭縣消防局提供
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南澳蘇花公路榮民

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