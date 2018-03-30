蘇花公路貨車翻車 2人無生命徵象

2018-03-30 04:59 聯合報 記者 聯合報 記者 羅建旺 ╱即時報導



宜蘭縣消防局今天凌晨1時38分接獲民眾報案，蘇花公路129公里處有一大貨車翻車。

消防局出動南澳分隊救災人車趕往搶救，現場發現2名男性，駕駛拋出車外，受困於車斗下，另一名副駕駛受困於車內。