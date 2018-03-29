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八旬老婦山區迷途倒臥草叢 派出所警長背下山

2018-03-29 17:40聯合報 記者吳淑玲╱即時報導

台南市南化區79歲戴姓老婦，平時在玉山里寶光聖堂擔任志工，昨天中午不知何故失去聯絡，家屬急得報警，玉山派出所所長涂瑞峰動員警民力10餘人前往協尋，晚間７點半分在寶光聖堂後面橫山山區找到老婦人倒臥草叢，身體孱弱，所長以背抱方式將老婦人安全帶返派出所，兒子趕來看到母親無大礙向員警感謝不已。

戴婦的兒子報案表示，每天上午９時許會送母親到玉山里寶光聖堂擔任志工兼運動，中午前再接返家，但昨天中午前往載母親時，突然不見母親蹤影，先自行在寶光聖堂周邊尋找，又請廟方廣播協尋至傍晚均無音訊，才焦急到玉山派出所報案求助。

玉山派出所所長涂瑞峰立即連絡玉山里里長邱永霖及動員警察及里民協尋，沿途詢問附近農民獲知，有人在上午10時許在前往玉山里柚仔腳之山路曾與戴婦相遇，經員警、民力及熱心里民一同上山找尋，終於在寶光聖堂後面之橫山山區，發現走失的戴婦倒臥草叢，因中餐午餐均未吃身體虛弱無法行走。

所長涂瑞峰檢視老婦幸未受傷，視婦人如親人般地背抱到巡邏車內，先提供礦泉水解渴，並載至派出所內提供麵包充飢，通知其子帶回照顧。家屬得知老婦獲救後，對搜救員警再三表示謝意，老婦人因精神恍惚迷途，自己也不知道怎麼走到後山。

玉井分局長陳保安表示，所長涂瑞峰等3名同仁接獲知老婦走失後，立即迅速動員所屬警民力量，將老婦當作自家親人般搜尋，俟尋獲後，其背抱安撫老婦情景，令在場民眾相當感動。

台南玉井警分局玉山派出所員警將老婦人背抱下山。記者吳淑玲／翻攝
台南玉井警分局玉山派出所員警將老婦人背抱下山。記者吳淑玲／翻攝
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玉山警察農民

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