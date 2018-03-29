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新光副董李紀珠：團隊扭轉逆勢邁向康莊大道

女友酒店上班為養家 男氣到在幼兒前打死她判賠5百萬

2018-03-29 16:02聯合報 記者袁志豪╱即時報導

蘇姓男子質疑蔡姓女友每天上班都到清晨，還帶著酒氣返家，蔡女表示在薑母鴨店工作，結束後老闆供餐，湯裡有米酒；蘇懷疑偷看蔡女手機，發現她跟男子傳訊互稱「Baby」，一怒之下在二名幼子面前痛毆蔡女，還掐住蔡女脖子撞牆致死，新北地院一審將蘇依傷害致死罪判刑9年，民事部分今天判蘇須賠償蔡父、蔡母各249萬及278萬餘元。

判決指出，30歲蘇姓裝潢工與19歲蔡姓女子交往3年半並同居，由於蘇曾經離婚、已與前妻生子，過去還有家暴小孩的紀錄，前妻曾聲請保護令，蔡女父母都勸女兒不要跟蘇來往；但蔡女不聽，離家跟蘇住在一起，還幫他生下2個兒子。

去年過年前因蘇工作銳減，蔡女為了貼補家用，到酒店上班，卻怕蘇生氣，謊稱是到薑母鴨店工作；當蘇質問為什麼返家時身上都是酒味，蔡女便稱下班後老闆會將剩餘的薑母鴨提供給員工吃，因為米酒加了不少，喝了湯才讓身上有酒味，蘇半信半疑。

今年2月12日，蔡女再次清晨5時許返家，又是渾身酒味，蘇姓男子趁她整理清洗時，偷看她的手機，發現她居然與一名汪姓男子互稱「Baby」，有許多對話；當蘇拿對話質問蔡女，蔡女才承認在酒店工作，表示只是應付工作，如果蘇無法接受，她以後就不再去上班。

但蘇怒發如狂，在二名均不到2歲的幼子面前，用拳頭痛毆蔡女腹部，再用掃把重擊蔡女四肢及腹腔，蔡女此時已傷重瀕臨死亡，蘇仍用雙手掐住她脖子，抓去撞牆；接著蘇用蔡女手機連絡汪姓男子，要找汪出來，汪其實是蔡女酒店的經紀，當下才知道蔡女有男友。

汪在手機中聽到蔡女要蘇「不要這樣」、「幫我叫救護車」，但蘇只顧著跟汪嗆聲，不理會蔡女求救，汪也在電話那頭勸：「有話可以出來講，不要這樣子衝動」，對話21分鐘結束後，蘇繼續查看蔡女手機，直到蔡女身體冰冷，才連忙對她CPR，打電話叫救護車，但蔡女仍急救無效，宣告不治。

檢方將蘇依殺人罪起訴，法院審理時，蘇始終認罪、表示後悔，一審依傷害致死罪判他9年徒刑；民事部分蔡女雙親要求蘇賠償蔡父449萬餘元、蔡母478萬餘元，蘇對殯葬費、扶養費都無意見，僅認為兩人要求各400萬元慰撫金過高。

新北地院認為，蘇僅因感情糾紛而情緒失當，造成原告兩人遭受喪女打擊、精神痛苦，今判蘇須賠償蔡父249萬餘元，蔡母278萬餘元。

蘇姓男子與蔡姓女友本來感情不錯，常分享與孩子的照片。圖／翻攝蔡女、蘇男臉書
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救護車頭痛殺人

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