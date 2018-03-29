親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

遭女主播指控性騷擾 球評李亦伸回應：我是被害人

兩韓高峰會時間敲定！文在寅、金正恩4月27日會晤

板警演話劇笑談反詐騙 里長稱讚「很實用」

2018-03-29 14:11聯合報 記者王長鼎╱即時報導

近年來詐騙集團隨現今潮流，詐騙手法不斷推陳出新，不少受害民眾畢生積蓄，瞬間化為烏有，警方慣有的制式化宣導早已不合時宜，新北市板橋警分局昨天舉行分局層級治安會報，邀請轄內里長、學校校長主任及教官，針對治安、交通議題交換心得，並自編自導一齣「假綁票」的輕鬆話劇，由員警透過話劇演出方式，不僅符合「分層分眾」宣導，更能加深民眾印象，也讓與會里長稱讚「很實用！。」

負責編寫劇本的板橋警分局防治組巡官傅芝琦說，事情就是發生在自己母親身上，讓她感同身受。她說，有天下午，媽媽在家裡接到電話，說自己兒子替人作保，對方跑了，債主已押走兒子並打電話向媽媽要錢，一開口就是一百萬。

媽媽原本深信不疑，在對方講錯幾個兒子的特徵後，心中雖起疑心，但對方不斷逼迫兒子就範，聽到電話一端傳來兒子哀嚎聲，媽媽也心痛，趕緊依照指示「不準掛電話」，到銀行提領現金，準備付款贖人。

她表示，媽媽當時一邊騎車一邊想到，當警察的女兒前幾天才提醒有關詐騙集團常用的伎倆，其中就有不准掛電話這招，她也記起女兒教她的「約定暗號」，反問對方，兒子念什麼學校，終於讓她確定遇到詐騙集團!於是她將計就計，打電話給女兒求助，讓員警埋伏順利逮到這名詐騙車手，化解危機。

在話劇結束後，偵查隊長林子翔也解說幾個關鍵要點，平常就要跟家人有防詐守護的約定暗號，遇到詐騙更要臨危不亂，學校師長或家長如果發現學生出手變闊綽，金錢來源不明，很可能是去應徵擔任車手，都要關心注意。

板橋警分局長王文澤說，這幾年來詐騙手法不斷推陳出新，詐騙集團都能跟上潮流，警方的反詐騙宣導更不能死板板，制式化的宣導早已不合時宜，為了符合「分層分眾」宣導，他特別想出員警演話劇的方式，來加深民眾印象，也獲得與會多位里長及學校校長肯定警方的用心良苦。

新北市板橋警分局自編自導一齣「假綁票」的輕鬆話劇，昨天在分局層級治安會報中，由員...
新北市板橋警分局自編自導一齣「假綁票」的輕鬆話劇，昨天在分局層級治安會報中，由員警透過話劇演出方式，不僅符合「分層分眾」宣導，更能加深民眾印象，也讓與會里長稱讚「很實用！。」圖／警方提供
分享
板橋警分局長王文澤說，這幾年來詐騙手法不斷推陳出新，詐騙集團都能跟上潮流，警方的...
板橋警分局長王文澤說，這幾年來詐騙手法不斷推陳出新，詐騙集團都能跟上潮流，警方的反詐騙宣導更不能死板板。圖／警方提供
分享
新北市板橋警分局自編自導一齣「假綁票」的輕鬆話劇，昨天在分局層級治安會報中，由員...
新北市板橋警分局自編自導一齣「假綁票」的輕鬆話劇，昨天在分局層級治安會報中，由員警透過話劇演出方式，不僅符合「分層分眾」宣導，更能加深民眾印象，也讓與會里長稱讚「很實用！。」圖／警方提供
分享
新北市板橋警分局自編自導一齣「假綁票」的輕鬆話劇，昨天在分局層級治安會報中，由員...
新北市板橋警分局自編自導一齣「假綁票」的輕鬆話劇，昨天在分局層級治安會報中，由員警透過話劇演出方式，不僅符合「分層分眾」宣導，更能加深民眾印象，也讓與會里長稱讚「很實用！。」圖／警方提供
分享

詐騙集團車手警察

相關新聞

開父賓士自撞進民宅後落跑 男子行蹤成謎

2018-03-29 13:00

小心有詐！ 臉書一頁式廣告 假藉名人賣劣貨

2018-03-28 23:58

行動支付服務開辦 參與台南分署法拍會免帶現金

2018-03-29 13:49

影／穿越2.5米窄道撞垮前廊 駕駛自稱恍神肇事

2018-03-29 13:10

影／公車司機與搭車老翁鬥嘴 警方3分鐘排解

2018-03-29 13:02

公墓堆放兩百多噸有毒廢棄物 民眾：先人不得安寧

2018-03-29 12:21

陰陽兩界分不清？她竟拿冥紙美金到銀行想換台幣

2018-03-29 11:39

仁德回收廠火警！燃燒百坪黑煙衝天

2018-03-29 11:31

女心臟病發 警車飆速開道送醫急救

2018-03-29 11:26

老翁搭公車逛街死在車上 司機交班發現急報警

2018-03-29 11:14

影／酒駕逃逸不給查 俏女警飆海豚音嚇到醉男停機

2018-03-29 10:38

友人通報有便衣 毒販睡死未讀訊息被抓

2018-03-29 09:43

積水30公分 無業男離奇溺斃地下室

2018-03-29 00:14

2白衣天使遊泰 在機場CPR救人

2018-03-28 23:20

一把火燒出大問題 觀光與安全怎兼顧？

2018-03-28 23:18

新化老街70年泰香餅鋪燒毀 祖孫3人獲救

2018-03-28 23:14

網路分享在捷運站取名「空調下毒」 恐嚇公眾罪起訴

2018-03-28 17:57

不當超車？台11線台東水往上流路段兩車對撞 5傷1命危

2018-03-28 17:49

檸檬園一周遭偷3次 警民這樣做讓慣竊栽了

2018-03-28 17:32

南庄蘇維拉停車場 休旅車付之一炬

2018-03-28 17:31

臉書一頁式廣告賣劣質品 爛貨全來自大陸

2018-03-28 16:30

影／醉男與妻大吵想跳橋輕生 纖細女警勇猛跨坐壓制

2018-03-28 15:48

影／逢甲翻車伯又來 網友報案報怨法律已死

2018-03-28 15:25

外表憨厚、薪水隨便給 「打工大盜」栽在墾丁

2018-03-28 15:04

竊佔山坡地3萬餘平方公尺 水土流失致豪雨崩塌

2018-03-28 15:02

台鐵嚴追黃牛票 意外查出孝子故事

2018-03-28 14:41

怎麼又是你？ 賊三度偷幼稚園遭警逮

2018-03-28 14:39

17歲少年當車手 分1萬恐賠百萬元

2018-03-28 14:01

中正大學法律系畢業 桃園楊梅警分局第一位女所長上任

2018-03-28 13:50

影／司機疑踩不到煞車 吊車撞民宅1人傷

2018-03-28 13:39

阿里山公路巨大落石擊中遊覽車 陸客團驚嚇

2018-03-28 12:09

男子打工換宿熟悉商家 花蓮偷到墾丁落網

2018-03-28 11:42

和高中同學金錢糾紛約談判 被打到腦出血

2018-03-28 11:25

悚！新北男子陳屍舊公寓地下室 疑積水溺斃

2018-03-28 11:24

影／新化老街泰香餅鋪大火 3人逃屋頂獲救畫面曝光

2018-03-28 11:11

影／載廢金屬大貨車翻覆 台一舊路線受阻4小時

2018-03-28 10:54

彰化高職生教室拉K？ 學生：感冒藥磨成粉

2018-03-28 10:52

「愛心冰箱」潮流從印度流入台灣 關懷暖流源源不絕

2018-03-28 10:00

影／新化老街全國歷史建築第二 一把火燒出問題

2018-03-28 09:59
看更多

熱門文章

竹科董娘遭腥夫逼墮胎 一招讓她奪回8816萬元

2018-03-29 10:52

不當超車？台11線台東水往上流路段兩車對撞 5傷1命危

2018-03-28 17:49

醫院電梯B1不停 她曝真相：送大體的

2018-03-28 20:31

3熱褲少女捷運車廂熱舞1分鐘快閃 乘客傻眼：擾民

2018-03-29 10:55

金門暗夜喋血 兩方人馬KTV大火拼

2018-03-28 15:52

撞死中年女肇逃兩天才投案 男子稱焦慮症發作不敢下車

2018-03-28 15:03

自助餐兩盒菜肉600元 網友：乾脆去吃吃到飽！

2018-03-28 15:33

最高時速飆到198 國道超速大執法首日取締破千件

2018-03-28 16:57

牛奶粉冒充鮮羊乳 一騙23年

2018-03-29 00:06

228赴慈林追思林家血案 多名悼念者疑成超速罰單苦主

2018-03-28 18:34

李敖長女李文 提告認祖歸宗討遺產

2018-03-28 16:52

李敖長女提告 要求認祖歸宗、分遺產

2018-03-29 00:07

用下體頂住女兵私處、強摸胸 士官長認錯

2018-03-28 19:22

牛奶粉假冒鮮羊乳 送進台南500訂戶

2018-03-28 18:29

送到家裡的羊奶竟摻牛奶、奶粉 南市查獲不肖業者

2018-03-28 17:46

經營藥局涉詐千萬健保費 國民黨花蓮主委妻百萬元交保

2018-03-28 18:22

【子彈只離小英50米】總統維安頻出包 問題出在哪？

2018-03-29 08:00

自覺沒女人味？男大生心情差狠踹高中生出氣

2018-03-29 09:56

影／逢甲翻車伯又來 網友報案報怨法律已死

2018-03-28 15:25

大樓禁噪音公告：半夜別在浴室唱「你把我灌醉」

2018-03-28 15:15

房客受傷住院要求免繳租金 房東苦惱問：該答應嗎？

2018-03-29 12:51

上兵假造祖父母訃聞 四度騙到喪假

2018-03-29 00:38

新北市拆除大隊隊員涉索賄 北檢訊後聲押

2018-03-28 23:38

假好心攙扶老翁真搶劫 警方2小時人贓俱獲

2018-03-28 16:08

偷吃生子養小三 科技董座賠妻8千萬

2018-03-29 12:26

中年男潛浴室欲性侵女模 高院認有逃亡之虞發回更裁

2018-03-28 21:02

小心有詐！ 臉書一頁式廣告 假藉名人賣劣貨

2018-03-28 23:58

南庄蘇維拉停車場 休旅車付之一炬

2018-03-28 17:31

影／酒駕逃逸不給查 俏女警飆海豚音嚇到醉男停機

2018-03-29 10:38

外表憨厚、薪水隨便給 「打工大盜」栽在墾丁

2018-03-28 15:04

老翁搭公車逛街死在車上 司機交班發現急報警

2018-03-29 11:14

花11萬看密醫抓中藥材 家人發現報警抓「陳老師」

2018-03-28 16:09

檸檬園一周遭偷3次 警民這樣做讓慣竊栽了

2018-03-28 17:32

「連這種地方也會遭竊？」基隆議員安全帽在議會被偷走

2018-03-28 19:21

金門現喋血鬥毆 警方出動快打

2018-03-29 00:06

臉書一頁式廣告賣劣質品 爛貨全來自大陸

2018-03-28 16:30

「好想燒掉法院...」 藥頭抓了馬上又放 緝毒警抓狂

2018-03-29 10:00

只想盡快帶女兒回去安葬 父母抵台準備帶港女回家了

2018-03-28 19:41

立法院前祕書長林錫山收賄 二審改判15年

2018-03-29 10:31

影／不滿房東趕人 房客涉嫌持開山刀一路追砍

2018-03-28 21:20
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top