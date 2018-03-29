板警演話劇笑談反詐騙 里長稱讚「很實用」

2018-03-29 14:11 聯合報 記者 聯合報 記者 王長鼎 ╱即時報導



近年來詐騙集團隨現今潮流，詐騙手法不斷推陳出新，不少受害民眾畢生積蓄，瞬間化為烏有，警方慣有的制式化宣導早已不合時宜，新北市板橋警分局昨天舉行分局層級治安會報，邀請轄內里長、學校校長主任及教官，針對治安、交通議題交換心得，並自編自導一齣「假綁票」的輕鬆話劇，由員警透過話劇演出方式，不僅符合「分層分眾」宣導，更能加深民眾印象，也讓與會里長稱讚「很實用！。」

負責編寫劇本的板橋警分局防治組巡官傅芝琦說，事情就是發生在自己母親身上，讓她感同身受。她說，有天下午，媽媽在家裡接到電話，說自己兒子替人作保，對方跑了，債主已押走兒子並打電話向媽媽要錢，一開口就是一百萬。

媽媽原本深信不疑，在對方講錯幾個兒子的特徵後，心中雖起疑心，但對方不斷逼迫兒子就範，聽到電話一端傳來兒子哀嚎聲，媽媽也心痛，趕緊依照指示「不準掛電話」，到銀行提領現金，準備付款贖人。

她表示，媽媽當時一邊騎車一邊想到，當警察的女兒前幾天才提醒有關詐騙集團常用的伎倆，其中就有不准掛電話這招，她也記起女兒教她的「約定暗號」，反問對方，兒子念什麼學校，終於讓她確定遇到詐騙集團!於是她將計就計，打電話給女兒求助，讓員警埋伏順利逮到這名詐騙車手，化解危機。

在話劇結束後，偵查隊長林子翔也解說幾個關鍵要點，平常就要跟家人有防詐守護的約定暗號，遇到詐騙更要臨危不亂，學校師長或家長如果發現學生出手變闊綽，金錢來源不明，很可能是去應徵擔任車手，都要關心注意。