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仁德回收廠火警！燃燒百坪黑煙衝天

2018-03-29 11:31聯合報 記者綦守鈺╱即時報導

仁德資源回收火警。記者綦守鈺/攝影
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台南市仁德區位於大順路上的資源回收公司今天早上8點多傳出火警，因回收物品易燃，火勢瞬間延燒，濃煙猛竄，南市消防隊獲報出動15車33人搶救，火勢一小時後受控制，目前進行殘火處理，幸無人受困。

南市消防局表示，今早獲報後立刻趕往灌救，鄰近分隊也陸續馳援，共出動15車、33人到場，回收場區內堆滿紙類悶燒，消防人員正配合怪手翻掘，全力撲救，起火原因、財物損失仍待鑑定、估算。

仁德資源回收火警。記者綦守鈺/攝影
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