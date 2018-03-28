影／逢甲翻車伯又來 網友報案報怨法律已死

2018-03-28 15:25 聯合報 記者 聯合報 記者 游振昇 ╱即時報導



網友今天在臉書爆料公社說，逢甲翻車伯又來了，翻車伯涉嫌翻別人機車置物箱行竊，多次被抓又放回再偷，網友說台灣法律真的死了，台中警方表示，今天已逮捕這名阿伯，依竊盜罪嫌移送法辦。