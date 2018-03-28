親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

扯！核二2號機重啟一天就有意外 13時25分自動安全停機

藝人陳盈潔被控亂簽本票 法官重判3年2月

影／逢甲翻車伯又來 網友報案報怨法律已死

2018-03-28 15:25聯合報 記者游振昇╱即時報導

網友今天在臉書爆料公社說，逢甲翻車伯又來了，翻車伯涉嫌翻別人機車置物箱行竊，多次被抓又放回再偷，網友說台灣法律真的死了，台中警方表示，今天已逮捕這名阿伯，依竊盜罪嫌移送法辦。

台中市警局第六分局表示，今天早上9點多接到民眾報案，逢甲大學門口有機車被翻置物箱行竊，員警到場，將76歲李姓男子帶回偵辦，警方說，多次將李移送法辦，他仍涉嫌繼續偷。

網友今天在臉書爆料公社說，逢甲翻車伯又來了，他已報案。圖/取自爆料公社
網友今天在臉書爆料公社說，逢甲翻車伯又來了，他已報案。圖/取自爆料公社
分享

爆料公社逢甲大學

相關新聞

台鐵嚴追黃牛票 意外查出孝子故事

2018-03-28 14:41

竊佔山坡地3萬餘平方公尺 水土流失致豪雨崩塌

2018-03-28 15:02

怎麼又是你？ 賊三度偷幼稚園遭警逮

2018-03-28 14:39

17歲少年當車手 分1萬恐賠百萬元

2018-03-28 14:01

中正大學法律系畢業 桃園楊梅警分局第一位女所長上任

2018-03-28 13:50

影／司機疑踩不到煞車 吊車撞民宅1人傷

2018-03-28 13:39

阿里山公路巨大落石擊中遊覽車 陸客團驚嚇

2018-03-28 12:09

男子打工換宿熟悉商家 花蓮偷到墾丁落網

2018-03-28 11:42

和高中同學金錢糾紛約談判 被打到腦出血

2018-03-28 11:25

悚！新北男子陳屍舊公寓地下室 疑積水溺斃

2018-03-28 11:24

影／新化老街泰香餅鋪大火 3人逃屋頂獲救畫面曝光

2018-03-28 11:11

影／載廢金屬大貨車翻覆 台一舊路線受阻4小時

2018-03-28 10:54

彰化高職生教室拉K？ 學生：感冒藥磨成粉

2018-03-28 10:52

「愛心冰箱」潮流從印度流入台灣 關懷暖流源源不絕

2018-03-28 10:00

影／新化老街全國歷史建築第二 一把火燒出問題

2018-03-28 09:59

台正妹幫韓國歐巴找回手機 歐巴讚拾金不昧小學生

2018-03-28 09:51

台東果園有砲彈？ 精緻玩具差點嚇死果農

2018-03-28 09:49

影／新化老街70年泰香餅鋪起火 3人逃生憂出不了貨

2018-03-28 08:56

煙火求婚、高溫難降 美術館冒火

2018-03-28 00:16

北港地下瓦斯管漏氣 黃油嘴惹禍

2018-03-28 00:00

Ubike騎士猛然左轉 慘遭機車高速撞噴飛重傷

2018-03-27 23:33

安泰銀詐貸 76年次女嫌提8萬名牌包

2018-03-27 22:50

夫半身不遂、女兒8歲…她喪命雲翠大樓 家屬永記台愛心

2018-03-27 21:47

偷內衣又蹭女店員 男嗆：遛鳥犯法嗎

2018-03-27 18:43

慟！又有員警倒在崗位上 令人傷心不捨

2018-03-27 16:43

最大土地公廟車城福安宮 遭詐騙網站移花接木

2018-03-27 15:25

窘！他放煙火求婚成功 險燒美術館被法辦

2018-03-27 14:06

女學生被父家暴性騒 代課老師不通報還性侵

2018-03-27 13:52

男子陳屍麥當勞男廁身邊留針筒 將抽血送驗

2018-03-27 13:51

影／打電動起口角 找人單挑反被刺傷

2018-03-27 13:29

你累了嗎？無照男駕凌志車衝上安全島 事後呼呼大睡

2018-03-27 12:13

疲勞駕駛？大貨車騎上分隔島 撞斷路燈砸到對向車

2018-03-27 12:06

碰毒搞到眾叛親離 如今她髮禿齒落、雙眼失明

2018-03-27 12:03

婦人淡水走失卻陳屍在三芝 檢察官要解剖

2018-03-27 11:55

新北大橋上開槍自拍影片上傳臉書 警方：應是空氣槍

2018-03-27 10:54

影／惡劣！BMW闖紅燈撞飛機車 騎士骨折他棄車落跑

2018-03-27 10:46

公車左轉行進中撞機車 騎士卡在右前輪下

2018-03-27 10:22

北港道路深夜瓦斯外洩 居民心驚高雄氣爆重演

2018-03-27 10:21

「你在我心中重量不一樣」台中警犬隊搞創意網友笑翻

2018-03-27 09:52
看更多

熱門文章

22槍擊斃通緝犯是否正當？ 雄警當證人訊問請回

2018-03-27 18:25

慟！又有員警倒在崗位上 令人傷心不捨

2018-03-27 16:43

真的啦！國道警方今起連續５天取締超速違規大執法

2018-03-27 16:36

影／新化老街70年泰香餅鋪起火 3人逃生憂出不了貨

2018-03-28 08:56

搏命！高雄槍戰完整片曝光 攔檢車輛秒爆槍戰

2018-03-28 10:41

買雞排老闆貼心加料？ 回家一看快吐了…

2018-03-27 16:19

教化科長讀EMBA找受刑人代寫論文 中監：報矯正署懲處

2018-03-28 13:48

藝人陳盈潔被控亂簽本票 法官重判3年2月

2018-03-28 14:40

警22槍擊斃通緝犯 朱學恒：我們支持你們到底

2018-03-28 08:37

學生窩星巴克K書 赤腳踩在沙發上挨批「當自己家？」

2018-03-27 17:06

警攔查「行動軍火庫」 匪卡彈被擊斃

2018-03-27 23:56

影／新化老街全國歷史建築第二 一把火燒出問題

2018-03-28 09:59

22歲長腿辣妹伴2男旅館休息 吸毒助興狼狽遭逮

2018-03-27 16:01

夫半身不遂、女兒8歲…她喪命雲翠大樓 家屬永記台愛心

2018-03-27 21:47

找到了！開BMW撞飛騎士棄車落跑 他說「我緊張害怕」

2018-03-27 16:58

安泰銀詐貸 76年次女嫌提8萬名牌包

2018-03-27 22:50

警匪槍戰／第一次被槍指著 第一次對人射擊

2018-03-28 00:07

石斑魚養不成 男子衣櫥秘室種大麻被查獲

2018-03-28 11:39

22槍擊斃通緝犯 倖存兩嫌聲押

2018-03-27 23:56

阿里山公路巨大落石擊中遊覽車 陸客團驚嚇

2018-03-28 12:09

警匪槍戰／深夜高雄 70組警網在街頭

2018-03-28 00:11

出身警察家庭 「半夜電話響全家都會嚇醒」

2018-03-28 12:44

因腳受傷坐博愛座 竟被婦人罵「死胖子沒水準」

2018-03-28 14:21

獨／安泰銀詐貸疑有內神通外鬼案外案

2018-03-27 18:12

偷拍高中女酒醉遭性侵 亂傳害慘好友

2018-03-28 11:58

影／抓毒違法搜索？刑事局公布影像自清

2018-03-27 16:58

驚！高三生家中上吊亡 家人一進門焦急剪斷繩索

2018-03-27 20:28

校園保全是狼 幽會小情侶遭殃

2018-03-28 00:20

Ubike騎士猛然左轉 慘遭機車高速撞噴飛重傷

2018-03-27 23:33

台東享溫馨KTV大亂鬥 警方循線逮人

2018-03-28 11:12

下雨天順手牽2傘 基隆婦人賠1500元換不起訴

2018-03-27 17:22

詐貸2億 飯店老董被拘提

2018-03-28 00:28

女兒來台遭男友殺害 港女父母盼不火化留全屍返港

2018-03-27 18:25

安泰銀詐貸案 林原廣、廖婉瑩移送北檢

2018-03-27 18:42

復興航空林明昇的嬸嬸內線交易 吐錢換緩刑

2018-03-28 11:28

「蛇姬」林采緹呼麻 經紀公司求償300萬元

2018-03-27 16:56

台正妹幫韓國歐巴找回手機 歐巴讚拾金不昧小學生

2018-03-28 09:51

煙火求婚、高溫難降 美術館冒火

2018-03-28 00:16

印象台灣董座林原廣涉詐貸2億 檢方聲押禁見

2018-03-28 08:47

撞死中年女肇逃兩天才投案 男子稱焦慮症發作不敢下車

2018-03-28 15:03
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top