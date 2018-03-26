9桶硫酸倒馬路汙染 台61線南下24k封閉禁行

2018-03-26 17:02 聯合報 記者 聯合報 記者 曾增勳 ╱即時報導



桃園市一輛貨櫃車黃姓司機今天下午從蘆竹區山腳載運10桶硫酸，準備載往楊梅一家化學工廠，他開車從蘆竹台15線左轉台61快快速道24公里處，疑因車速太快、車內載運的硫酸桶重心不穩，加上右側門沒關緊，造成9桶硫酸被甩出車外，硫酸外洩嚴重，造成台61快速道24公里處附近瀰漫濃濃硫酸臭味，硫酸滲入地下汙染環境，業者會同環休局緊急使用石灰粉末、吸棉紙處理，消防局、環保局、警方今天下午緊急派人警戒現場，警方宣布台61線24公里南下車道封閉禁止通行。

桃園市消防局、警方表示，桃園市一家化學廠委託貨運公司，從蘆竹區山腳一家化學廠載運10桶硫酸液，載送到楊一家化工廠，黃姓貨車司機從蘆竹台15線行駛，準備左轉台61線走快速道，左轉台61線的24公里處，車內硫酸過重，疑圈車速過快，重心不穩，其中9桶硫酸從沒關緊的側邊甩出車外，硫酸外洩，汙染道路環境約1、20坪，危害環境。