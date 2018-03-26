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險失鉅款被尋回 遊客大讚:最美的風景和人情在花蓮

2018-03-26 13:52聯合報 記者徐庭揚╱即時報導

一名劉姓遊客一時迷糊，在太魯閣牌樓附近買了烤香腸，卻忘了將自己背包帶走，險失36萬巨額，幸經好心的商家報案及員警調閱監視器及動用員警攔停，最後找到失主，並安全領回這筆鉅款，迷糊的劉男頻對警方及商店老闆娘表示感謝。

花蓮縣新城分局指出，昨日下午14時，前來花蓮太魯閣旅遊的劉姓遊客在太魯閣牌樓短暫休憩拍照時，自己前往牌樓前的小商店買香腸解饞，離去時，竟將背包遺忘在商店內，然後自己搭乘小巴上山去了，商店老闆娘發現烤肉架旁多了一個黑色背包，遂向在附近執勤的員警報案，經富世所警員溫輔丁檢視背包內容物，發現裡面有個紅包，內夾5張金額共36萬新台幣的支票。

經老闆娘向員警說明該男性顧客的年紀及身穿棕色圍巾等特徵，再調閱店家的監視錄影器，發現該顧客是從晶英酒店的小巴下車，推測應是晶英酒店所承載的小型旅遊團，但該小巴已離去10分鐘了。

富世所警員溫輔丁熟以無線電呼叫長春祠、燕子口、慈母橋等崗哨同仁協助攔停晶英酒店的小巴。果然，在燕子口步道站崗的警員攔下1部正要上山的晶英酒店小巴，經員警上車詢問是否有人遺失黑色皮包？

此時，來自台北市的71歲劉姓男子才驚覺背包並不在身旁，幸好路程僅有10公里，同團隊友也一致同意陪劉男返程下山取回遺失物。劉男到富世派出所，檢視背包內之物品，均完好如初。

同團的隊友對花蓮警民的好人情盛讚不已，大讚最美的風景和人情都在花蓮，希望大家踴躍前來花蓮旅遊。

一名劉姓遊客在太魯閣閣口附近買了烤香腸，卻忘了將自己背包帶走，險失36萬巨額，所...
一名劉姓遊客在太魯閣閣口附近買了烤香腸，卻忘了將自己背包帶走，險失36萬巨額，所幸被尋回。圖／警方提供
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劉男到小商店買香腸解饞，離去時，竟將背包遺忘在商店內離去，內有36萬元的支票，所...
劉男到小商店買香腸解饞，離去時，竟將背包遺忘在商店內離去，內有36萬元的支票，所幸被尋回。圖／警方提供
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劉姓遊客將背包遺留在店家，經好心的商家報案及員警調閱監視器最後找到失主並領回這筆...
劉姓遊客將背包遺留在店家，經好心的商家報案及員警調閱監視器最後找到失主並領回這筆鉅款。圖／警方提供
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晶英酒店太魯閣失主
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