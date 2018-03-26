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成大碩士到中捷工作一個月被炒 法官：違法解雇

2018-03-26 13:48聯合報 記者陳宏睿╱即時報導

台中捷運。圖／台中市新聞局提供
台中捷運。圖／台中市新聞局提供
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台中市蔡姓男子是成功大學交通管理科學系碩士，曾在高雄捷運、台中捷運綠線工程、台中快捷巴士等公司任職，因台中快捷巴士在2016年間解散，蔡因此在2017年1月1日到台中捷運公司任職，擔任助理工程師，負責快巴公司清算業務，未料蔡任職才23天，就被中捷以人事預算遭議會刪除、業務性質變更為由，預告終止雇傭關係，並在同年2月2日解雇蔡，蔡提出確認雇傭關係存在之訴；法官認為，中捷只用人事費用遭刪除，卻未舉證說明業務變更範圍，以及需要縮減人力、解雇蔡的理由，判雙方雇傭關係存在，中捷需從去年2月3日起至蔡復職日為止，每月給付5.1萬薪資及利息。

蔡姓男子指控，台中捷運公司在去年1月24日預告終止雇傭關係時，中捷設立還不到一個月，正值用人之際，各項職缺都在去年3月1日到職，中捷卻以人事費用遭刪除，業務大幅縮減為由，在同年2月2日資遣他，且根據勞基法規定，雇主資遣員工之前，必須先盡安置義務，無處可供安置時，不得以才可資遣。

蔡指控，中捷預告終止勞動契約前，沒有任何安置作為，且自己對於運輸管理、籌備的經驗豐富，若他任職的運務部門業務有調整，也足以勝任其他部門的業務，但中捷卻以「無適當工作可供安置」搪塞，另外，中捷的人事費用雖遭議會刪除，卻在同年2月獲中市交通局同意，以超支併決算的方式，支付薪水，無須以資遣員工的極端方式來因應財源不足的問題，且自己離職後，又陸續有其他員工到職。

台中捷運公司辯稱，超支併決算的方式是在去年3月29日台中市議會函文台中市政府同意後，才可動支，中捷是到同年3月30日才知道有人事經費補足，因此蔡以發生在後的事實指責先前的資遣行為並不足採，另外，蔡在任職中捷時，在職務上也有未依規定外出、未完整存查輪班人員報表等缺失，工作態度也不佳，因蔡無法勝任工作，才會資遣。

台中地院勞工法庭法官審理時認為，中捷公司未舉證人事費用遭刪減7000萬之後，為何只資遣兩名員工，也沒有說明人事費用遭刪減後，因業務調整，蔡無法勝任工作的原因，另外，蔡的缺失並非無法改善、導致中捷蒙受嚴重不利益的行為，解雇不是程度相當的懲戒方式，認定中捷資遣蔡不合法，判雙方雇傭關係存在，且需從蔡遭解雇日後一日給付每月5萬1907元薪資至蔡復職日為止，並加計至清償日的利息，全案仍可上訴。

資遣中捷
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