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平均每3天就有個孩子來不及長大‥受虐兒：爸媽是我的噩夢

暖男載人妻被醋夫痛扁後回手 法官：情有可原免刑

2018-03-26 12:11聯合報 記者陳宏睿╱即時報導

桃園市謝姓男子去年2月間與友人到台中市后里區找簡姓人妻，謝等三人開簡女轎車外出，未料被簡女的黃姓丈夫發現，認定簡女背地裡「討客兄」，怒不可抑，除了超車攔下車輛外，還跳到轎車擋風玻璃上踹擊，謝下車察看狀況，被黃拉出車外毆打，謝被毆後，出拳毆黃，並以手拉黃衣領，把黃推倒在地，謝友人見狀出來勸架，雙方才停手，黃狀告謝涉傷害；一審法官認為，謝行為雖有防衛過當，但情有可原，判免刑。

判決書指出，45歲謝姓男子與簡姓人妻為朋友關係，簡女與黃姓男子為了離婚正在法院訴訟中，去年2月5日下午，謝與陳姓友人從桃園市到台中市后里區找簡女，一行三人開簡女轎車外出，未料行雲頭路附近，被黃發現，認定謝是「小王」，隨後開著轎車尾隨，不斷鳴按喇叭，並在超車後，攔停謝駕駛的轎車。

黃隨即下車後，先拍打謝的車窗，示意謝下車未果，隨後黃又跳上引擎蓋，接著再用腳踹擋風玻璃，因黃不斷搞破壞，謝準備下車時，黃在車門旁把謝拉下車，並出拳毆打謝左側頭部，謝為阻止黃繼續攻擊，用右手朝黃臉部揮拳，再以左手猛力抓住黃的左前胸衣服往後推，黃頓時跌坐在地，經謝友人下車勸架，雙方才停手。

黃、謝二人互毆後，雙雙掛彩，黃眼睛、口腔、下肢有挫傷，謝則是右手、頭部、下肢有挫傷，黃事後告謝傷害。

台中地院一審審理時，謝辯稱是正當防衛，不過法官認為，謝為排除侵害，可以逃離現場或退一步，不用揮拳打黃後，又把黃推倒在地，認定謝防衛過當，但因黃所受傷勢不嚴重，且衡量當時情勢，謝的行為屬情有可原，判謝免刑，全案仍可上訴。

台中地方法院。圖／報系資料照
台中地方法院。圖／報系資料照
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