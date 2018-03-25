嘉義高鐵現勘未見爆裂物 警：嫌犯恐吸毒到頭殼壞掉

2018-03-25 19:36 聯合報 記者 聯合報 記者 王慧瑛 ╱即時報導



台南市39歲王姓男子今天住在台中市一家飯店內，竟起歹念突發奇想，從飯店打電話給嘉義市警局、嘉義市警局第一分局，恐嚇勒索100萬元，否則要放炸彈炸掉高鐵嘉義車站。嘉義警方不敢大意，查出發話地點，連繫台中市警局第三分局偵查隊、三分局立德派出所等，今天下午逮捕王男。