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嘉義高鐵現勘未見爆裂物 警：嫌犯恐吸毒到頭殼壞掉

2018-03-25 19:36聯合報 記者王慧瑛╱即時報導

台南市39歲王姓男子今天住在台中市一家飯店內，竟起歹念突發奇想，從飯店打電話給嘉義市警局、嘉義市警局第一分局，恐嚇勒索100萬元，否則要放炸彈炸掉高鐵嘉義車站。嘉義警方不敢大意，查出發話地點，連繫台中市警局第三分局偵查隊、三分局立德派出所等，今天下午逮捕王男。

晚間6點50分許將他從台中押解回嘉義，目前已先到嘉義高鐵女廁等處勘查，確認王男指稱的爆裂物是「子虛烏有」，嘉義市刑大表示，王男有毒品等多項前科，前科紀錄累累，是否吸毒後做白日夢，相關犯罪動機還要再查。

警方今天下午逮捕王男，晚間6點50分許將他從台中押解回嘉義，目前已先到嘉義高鐵站...
警方今天下午逮捕王男，晚間6點50分許將他從台中押解回嘉義，目前已先到嘉義高鐵站勘查，確認王男指稱的爆裂物是「虛驚一場」。記者王慧瑛／攝影
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警方今天下午逮捕王男，晚間6點50分許將他從台中押解回嘉義，目前已先到嘉義高鐵站...
警方今天下午逮捕王男，晚間6點50分許將他從台中押解回嘉義，目前已先到嘉義高鐵站勘查，確認王男指稱的爆裂物是「虛驚一場」。記者王慧瑛／攝影
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警方今天下午逮捕王男，晚間6點50分許將他從台中押解回嘉義，目前已先到嘉義高鐵站...
警方今天下午逮捕王男，晚間6點50分許將他從台中押解回嘉義，目前已先到嘉義高鐵站勘查，確認王男指稱的爆裂物是「虛驚一場」。記者王慧瑛／攝影
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高鐵炸彈毒品
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