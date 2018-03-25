攔查拒檢罰責太輕籲修法 高雄員警支持響應

2018-03-25 17:37 聯合報 記者 聯合報 記者 黃宣翰 ╱即時報導



台灣第一線員警執勤時遭遇攻擊情形，幾乎天天上演，加上嘉義2名員警日前在街頭遭壯漢攻擊，員警執法安全再度受到重視，高雄基層員警今天轉傳「愛與鐵血」影片，貼出毒嫌涉駕車嫌犯拒檢，飛車逃逸時撞傷上班途中的三民一警分局林姓警員，造成林右大腿骨折及多處受傷，盼民意代表修法，讓法律做為警察強勢執法後盾。

警政署統計，員警攔檢盤查、處理事故糾紛或查緝嫌犯時，105年上半年有298人、106年上半年315人受傷，平均一年下來受傷員警人數約600人，其中絕大比例都是民眾攻擊，部分是民警拉扯造成。

嘉義市本月21日發生毆警事件，針對拒檢逃逸民眾是否應加重刑責，再度引起關注及討論。高雄市警局去年8月曾推出「愛與鐵血」影片，貼出涉嫌吸毒駕車嫌犯拒檢，飛車逃逸時撞傷上班途中的林姓警員，致林右大腿骨折及多處受傷，追捕的特勤員警得知傷者身分後，焦急地向林說：「學長，對不起！」直接訴諸網民呼籲民代修法，網友幾乎一面倒留言「支持警方強勢執法」。

黃姓警員說，2016年4月，曾有女毒犯拒檢，涉嫌倒車撞死在市場的7歲女童，「撞死無辜幼兒，真的很讓人生氣！」，警察義務就是保護民眾社會安全，他支持俢法，讓警察強勢執法，避免更多無辜民眾受害。