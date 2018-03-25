白吃白喝變詐欺犯 女持假證件罪加一等

2018-03-25 12:01 中央社 台北25日電



48歲詹姓女子在1年半前在北市東區餐廳涉嫌白吃白喝，在今年3月遭法院通緝，北市警日前獲報循線拘捕，詹女竟持偽造的20餘歲證件矇騙，經逮捕歸案還罪加一等涉偽造文書。

台北市警察局信義分局五分埔派出所於本月16日獲報，指轄內信義區基隆路一段的一棟住商大樓內藏匿查捕逃犯，便立即派員前往查訪拘捕，經循線掌握逃犯特徵，最後在當天下午5時許將因詐欺通緝的詹女逮捕解送歸案。

根據警方深入調查，詹女在民國105年10月間涉嫌在北市東區一間法式餐廳「白吃白喝」，她還自稱餐廳老闆是自己的老公，所以不付所消費的新台幣2000餘元，經店家報案及警方調查後，以詐欺罪嫌將她移送。

警方表示，詹女在涉訟期間就不太配合院檢偵審，直到今年3月判決確定後，她自知遭發布通緝，還異想天開變造個人身分證件，使用他人證號、出生時間和照片等資料，以規避警方查緝。

到場員警逮人時，還好言相勸詹女儘速歸案，沒想到她卻持變造的20餘歲女子證件堅稱是她自己，而後還因謊言被警方識破而惱羞成怒，再度辯稱自己早已結案、以及工作忙碌會擇日到案等多項理由周旋。

最後經員警將詹女指紋、相片等資料送請即時比對，確認為詹女本人無誤，詢後依法將她解送歸案；另因詹女持變造身分證件，還加上一條偽造文書罪嫌送辦。