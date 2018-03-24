彰化和美工廠火警 200坪工廠搶救中

2018-03-24 20:42 聯合報 記者 聯合報 記者 林敬家 ╱即時報導



彰化縣和美鎮彰新路四段541巷一間保麗龍工廠今天晚間7時許發生火警，200坪廠房全著火，火勢猛烈，黑煙直衝天際，由於工廠緊鄰住家，消防局出動25輛消防車到場，北彰化消防車幾乎全出勤，消防人員拉水線並尋找水源，避免火勢延燒波及鄰居。