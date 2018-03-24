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扁以預錄影片現身扁聯會 中監：進行了解妥適處理

2018-03-24 20:33聯合報 記者白錫鏗╱即時報導

「扁聯會」今天成立，保外就醫的前總統陳水扁雖未到場，卻以預先拍攝的影片「現身」，由於扁先前參加兒子參選高雄市議員的造勢活動「上台」違規，台中監獄決議不准扁參加類似活動，而扁以影片現身，是否違規？中監今晚表示將進行了解，妥適處理。

保外就醫陳水扁監獄
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