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新北與北市交界北新橋 15歲女生疑跳水送醫

2018-03-24 16:18聯合報 記者王長鼎╱即時報導

新北市消防今天下午3時30分獲報，新北市新店區與台北市文山區交界的北新橋，疑似有人跳水，新北市及台北市消防局均調派人車前往，發現一名年約15歲女子坐於河道中間。

新北市消防局消防人員下水將女子救起時，女子情緒十分激動，也不願意告知個人資料及落水原因，該名女子最後由台北市救護車送醫。

新北市新店區與台北市交界的北新橋，今天下午3時許疑似有人跳水，由新北市消防局消防...
新北市新店區與台北市交界的北新橋，今天下午3時許疑似有人跳水，由新北市消防局消防人員下水將女子救起，由北市救護車送醫。記者王長鼎／翻攝
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新北市新店區與台北市交界的北新橋，今天下午3時許疑似有人跳水，由新北市消防局消防...
新北市新店區與台北市交界的北新橋，今天下午3時許疑似有人跳水，由新北市消防局消防人員下水將女子救起，由北市救護車送醫。記者王長鼎／翻攝
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