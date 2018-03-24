新北與北市交界北新橋 15歲女生疑跳水送醫

2018-03-24 16:18 聯合報 記者 聯合報 記者 王長鼎 ╱即時報導



新北市消防今天下午3時30分獲報，新北市新店區與台北市文山區交界的北新橋，疑似有人跳水，新北市及台北市消防局均調派人車前往，發現一名年約15歲女子坐於河道中間。