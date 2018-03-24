母女同命都被丈夫離棄 母輕生女兒帶幼女求助警察

2018-03-24 09:27 聯合報 記者 聯合報 記者 游振昇 ╱即時報導



母女悲慘同命，都被丈夫離棄，母親輕生，女兒帶幼女求助台中市警察，暫度難關。

中市第一分局西區所警員林志營日前出勤時，發現有名女子帶著女嬰在派出所外徘徊不去，林員雖覺得很眼熟，但因一時想不起女子身分，還是按照規定外出巡邏。

他返所時該女仍佇立在外，林員隨即上前關心，原來抱著2歲女嬰的是4年前曾經接受林員轉介母喪扶助的30歲劉姓女子。

劉女的母親當年與丈夫離後獨自撫養女兒，她後來不堪壓力輕生，當時的喪葬問題由警員林志營協助找慈善單位幫忙。

劉女很不好意思的向林員訴說，最近生活陷困，不得已之下才會到派出所外碰碰運氣，林員查證後趕緊協助申請區公所馬上關懷，並轉介神岡區通天宮、南清功德會、臺中市友愛、善願慈善基金會及港龍慈善協會等多家慈善團體申請補助，盼能協助母女度過目前難關。

警方表示，劉女自小與母親相依為命、生活相當清苦，劉女4年前因母親驟逝無法負擔龐大喪葬費，熱心的林員獲悉後主動協請臺中市神岡區通天宮許永欣主委辦理喪葬扶助，才讓萬念俱灰的劉女重拾希望、返回工作崗位，並順利與楊男共組家庭。

劉女無奈的向員警表示，婚後不久產下一女，一開始還覺得相當幸福美滿，沒想到檳榔西施的工作可能因為產後身材走樣，工作從正職淪為代班，去年底丈夫竟不告而別，直到年初才露面協議離婚，她只好帶著女兒暫時借住友人家，但這幾個月來她已經花光積蓄、心力交瘁，實在沒辦法才會向警察求助。

警方表示，大里區公所葉姓承辦人在得知劉女處境後，除立即辦理馬上關懷與申請低收入戶補助外，也緊急提供劉女特殊境遇家庭專案協助，實質提供奶粉與尿布，希望能助其早日恢復正常生活。

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