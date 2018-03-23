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影／上次大腹便便放過她 女車手拚奶粉錢被抓

2018-03-23 12:28聯合報 記者邵心杰╱即時報導

台南顏姓女子去年底大腹便便，為拚奶粉錢加入詐欺車手之列，但因隆起腹部特徵太明顯，被警方盯上，今年初送辦，但因檢方看到她有孕在身，就快要臨盆，沒有向院方聲押，直至2月底順利產子後滿月，但未主動到案，警方循線找上門，將她拘提到案，向台南地院聲押獲准。

警方調查，顏女有毒品、詐欺前科，男友因毒品罪入監服刑又剛好懷孕，她不希望父不詳，完成登記結婚，然而，她懷有身孕，為籌錢買奶粉、尿布，加入詐欺車手行列。據調查，去年11月底至今年1月8日，台南市北區、中西區犯下20多起詐領案，得手上百萬元，可分得2%佣金。

顏女因隆起腹部特徵太明顯，再加上頻繁出沒銀行ATM提款，被市警五分局盯上，循線逮捕，依涉詐欺罪嫌移送台南地檢署，檢方看到她有孕在身，幾個月後就要臨盆，沒有向院方聲押。直至2月底，她順利產下1子，「卸貨」1個月，市警二分局循線在永康區將她拘提到案。

二分局偵查隊長吳宗哲說，今年1月初，顏嫌大腹便便，行動不方便，由友人騎機車載往郵局臨櫃提款，一次提領32萬元，共有9人受害。警方依法將她移送台南地檢署，檢方見她已產子，向台南地院聲押獲准。至於滿月兒子則由暫交婆婆扶養。

顏姓女車手涉在郵局臨櫃提款，一下提領32萬元。記者邵心杰／ 翻攝
顏姓女車手涉在郵局臨櫃提款，一下提領32萬元。記者邵心杰／ 翻攝
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警方依法將顏女拘提到案，向地院聲押獲准，剛滿月兒子則交婆婆扶養。記者邵心杰／ 翻...
警方依法將顏女拘提到案，向地院聲押獲准，剛滿月兒子則交婆婆扶養。記者邵心杰／ 翻攝
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詐欺車手毒品
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