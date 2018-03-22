「正義警員」偷拍女警如廁涉性騷 丟工作又判賠60萬

2018-03-22 16:30 聯合報 記者 聯合報 記者 賴佩璇 ╱即時報導



前台北市警局交通分隊陳姓警員，數年曾因勇敢揭發長官在女同事內衣褲上塗精，被譽為正義警員，豈料去年7月底，自己卻在分隊女廁裝針孔偷拍女同事，遭台北地院依妨害秘密罪判他2月徒刑，得易科罰金6萬元；兩名受害女警另提民事求償，法官認為這是基於性別歧視的性騷擾，卻至今未表歉意，受害人受急性壓力反應、失眠所苦，判他應賠償兩人各30萬元，可上訴。

去年7月31日，陳男趁著留守機會溜進分隊女廁，利用磁鐵將隨身碟大小的針孔攝影機，吸附在廁所隔板底部的鐵片上，藉此拍攝到2名女同事如廁畫面，其中一女眼尖發現通報上級處理，警方隨即根據監視器畫面，查出陳男曾在女廁外徘徊。

督察人員追問，陳才坦承犯案，表示是愛慕女同事才犯錯，後又改口稱，犯案只是為了「好玩」，遭檢方依妨害秘密罪起訴。兩名受害女警另提民事求償，認為這起事件，嚴重造成她們心理恐慌及不安全感，至今如廁均無法安心，深怕遭人竊錄，無法正常入睡，經常作惡夢，情緒不穩、焦慮。

陳姓前警員辯稱，他有向被害人道歉，只是未被接受，事發至今已無工作，名下一間不動產僅是借名登記，已無力賠償。

法官郭銘禮指出，兩公約締約國確認「人人有權享受可能達到的最高標準的身體與精神健康」，且《消除對婦女一切形式歧視公約》（CEDAW）從2012年元旦施行，公約所揭示保障性別人權及促進性別平等規定，均具有國內法律效力。

法官痛批，偷拍在女生如廁，欠缺尊重婦女的人格尊嚴、身體權、隱私權的平權觀念，也造成被害人心生畏怖、感受敵意或冒犯的情境，不當影響她們的工作、活動或正常生活進行，是一種基於性別歧視的性騷擾（sexual harassment）樣態。

依照消除婦女歧視委員會定義，屬於基於性別而對婦女的性暴力（gender-basedviolence against women，請注意，性暴力並不僅僅限於性侵害），對於被害婦女應該提供有效的賠償，包括例如金錢賠償在內的不同方法，也應該提供包括性、生殖與精神心理健康在內的法律、社會與健康服務，以求取被害婦女獲得完整的復原。這類賠償措施應該適當、迅速、全面性的且與所受損害的嚴重性成比例。

法官認為，陳身為資深警察、執法人員多年，對於心理健康權、隱私權是受法律保護的權利應甚為明瞭，也更應尊重與保護資淺的後輩。他至今未表達歉意，難認有悔改誠意，加上被害人受有急性壓力反應、睡眠障礙等情況，又必須執行警察職務，精神壓力與體力負擔可想而知，如數判准求償金額。