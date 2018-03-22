持槍朝她的腳射擊 惡男還脅迫用剪刀挖子彈

2018-03-22 12:04 聯合報 記者 聯合報 記者 白錫鏗 ╱即時報導



詹男不滿前王姓女友在手機談及兩人分手、及她與其他男友聊天內容，涉嫌持空氣槍朝她掃射，鋼珠擊中她的左腳背，脅迫被害人自行以剪刀挖鋼珠，被害人越挖越痛，血流不止，台中地院依強制罪將他判刑8月。

被害人王女說「他看到我手機裡的訊息與男生有曖昧，就抓狂很生氣，拿槍掃我掃射，鋼珠卡在肉裡，傷口的血一直流出來，那時他就我拿剪刀把鋼珠挖出來，他恐嚇說如果沒挖出來，我再補一槍進去，我很害怕，嘗試用剪刀挖，結果越弄越痛，血一直流」。

法官審酌，詹男（20歲）僅因細故對王女暴力相向，在開庭時說「我不調解，我的錯就是跟她吵架」，而王女說「我不要原諒他，希望重判，他的行為對我造成很大的陰影，讓我很害怕」。

判決書指出，詹男與王女曾是同居男女朋友，與她分手後，又於前年11月30日下午，前往王女的租屋處內，因偷看王女手機，不滿她與朋友談及兩人分手的因、及她與其他男性聊天的內容。

詹生氣下，持裝填鋼珠的空氣槍（經鑑定無殺傷力）朝王女掃射，被害人受有右膝擦傷，躲進廁所內，詹脅迫說「妳嘴巴這麼賤，我直接拿針把妳嘴巴縫起來」、「妳今天離不開這裡，我要把妳載到山上處理掉」。

王女自廁所走出來後，詹又持空氣槍朝她射擊，鋼珠擊中她的左腳背，陷入肉裡，她感到疼痛，求他讓她就醫，詹竟以槍指著她的嘴巴，脅迫稱「妳的嘴巴這麼賤，信不信我從妳的嘴巴開槍」、「妳自己把鋼珠挖出來，如果妳挖不出來，就幫妳再補一槍進去」，迫使她嘗試以剪刀挖子彈。