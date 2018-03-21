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台塑化尾盤下殺 證交所：確定法巴證券錯帳所致

Yes Sir！毒蟲假意配合盤查 其實「袖裡藏毒」

2018-03-21 18:57聯合報 記者謝育炘╱即時報導

上周六一名騎機車男子在北市松德路，見到警方時眼神飄忽，讓員警直覺不單純，請他停車接受盤查，這名有毒品前科的男子，在警方問他問題時，還故作輕鬆悄皮地回答「Yes, sir」。但終究還是露了餡！他脫雨衣受檢時，因為反抓著衣袖口呈「握拳狀」，不願鬆開，讓員警覺得怪怪的，立馬抓住他的手將他制伏，原來他把吸毒用的吸管藏在衣袖裡。

警方見張姓男子神色慌張，請他停車盤查，果然發現「袖裡藏毒」。記者謝育炘/翻攝
警方見張姓男子神色慌張，請他停車盤查，果然發現「袖裡藏毒」。記者謝育炘/翻攝
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毒品吸毒
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