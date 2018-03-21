Yes Sir！毒蟲假意配合盤查 其實「袖裡藏毒」

相關新聞
影／「來來來！打我啊」 男嗆法警米蟲法院前直接被捕2018-03-21 12:44
建築工地疑吊掛鋼絲撞倒護欄 砸到工人送醫不治2018-03-21 18:57
慟！寡婦疑走不出陰霾 選在丈夫忌日上吊2018-03-21 18:08
格鬥館長傳技 警員揮汗練閃躲防禦術2018-03-21 16:43
轎車倒車衝進超商 3人受傷影片曝光2018-03-21 15:52
愛心捐款整桶被人幹走 失業男穿大衣犯案2018-03-21 15:25
93歲老婦遊蕩北宜公路 警火速趕往助她返家2018-03-21 15:24
九二一危樓拆除 工人驚見頭身分離白骨2018-03-21 14:43
影╱倒車撞進超商 2工人1女客3人傷2018-03-21 14:33
「巨額來電」不分兩岸 台灣警打詐引用大陸片2018-03-21 13:48
影／婦人開車倒車進超商 撞傷3名客人2018-03-21 13:40
破解手機資料 新北地檢成立數位採證中心2018-03-21 13:26
影／快40歲交不到女朋友 鬱卒男持槍闖派出所自首2018-03-21 11:23
俄女滿身酒氣跌落大排獲救 稱攀越護欄要看風景2018-03-21 09:24
工廠大火竄濃煙 學校警戒5小時2018-03-20 23:12
南華大學離奇車禍1人慘死 檢警將查車輛維修紀錄2018-03-20 21:16
辱妻「做愛連妓女都不如」 法官：妻不同居有理2018-03-20 19:54
影／天降琉璃磚雨砸爛車 苑裡路口意外嚇壞人2018-03-20 19:15
台中市潭子區長在立法院昏倒 送往台大急救命危2018-03-20 17:49
梵印烘焙負責人涉詐欺臉書道歉 檢警拘提到案說明2018-03-20 14:46
嗆街友「不走打死你」 市場管理員痛毆街友肋骨斷4根2018-03-20 14:28
婦開電動車蛇行 年輕騎士撞上枉死街頭2018-03-20 13:34
淡水山區失蹤6天 失智老婦奇蹟獲救2018-03-20 13:29
軍方無人機墜落校外 武壇國小50人目睹嚇傻2018-03-08 13:02
蘭嶼黑鷹關鍵72小時 海空持續搜尋2018-02-07 10:47
熱門文章
封屍命案死者留千萬房產 週刊：兄成最大財產受益者2018-03-21 11:17
不捨阿婆賣菜到天黑 買了領悟「心痛比快樂更真實」2018-03-21 10:01
大學師疑夫與女師有染 紙張寫「教室做愛」夾車上判賠2018-03-20 19:52
老人團占用台鐵親子車廂 網友諷：有位置都是博愛座2018-03-21 16:42
超商印2吋照變1比1真人大小... 網友笑噴：以後用得到2018-03-20 19:22
曾留美5年 詐騙女車手落網感歎：毒品毀我一生2018-03-21 11:33
用染病家禽自製禽流感偽藥 不法獲利逾2千萬「可惡至極」2018-03-21 11:40
中時判賠50萬 黃國昌：只是他們收入的零頭2018-03-21 11:50
馮光遠判賠金溥聰50萬 高院：問題不在「同性戀」2018-03-21 12:50
才剛停好車…他慘遭崩塌機械停車位「壓頂」2018-03-21 16:08
《中時》爆黃國昌岳父投資中國 判賠50萬元2018-03-21 10:25
31名偷渡客陸續落網 都辯說是「漂來的」2018-03-21 00:11
影／「來來來！打我啊」 男嗆法警米蟲法院前直接被捕2018-03-21 12:44
台東越南人搶灘偷渡 栽在岸巡的雷達「鷹眼」2018-03-21 10:27
辱妻「做愛連妓女都不如」 法官：妻不同居有理2018-03-20 19:54
影／快40歲交不到女朋友 鬱卒男持槍闖派出所自首2018-03-21 11:23
越判越輕！指馬金特殊性關係 更一審判馮光遠賠50萬元2018-03-21 11:16
影／低胸短裙妹勾網友騙全台 竟是10條通緝男兒身2018-03-21 10:32
南華大學離奇車禍1人慘死 檢警將查車輛維修紀錄2018-03-20 21:16
俄女滿身酒氣跌落大排獲救 稱攀越護欄要看風景2018-03-21 09:24
蘋果日報岡山印刷廠關廠 勞工局：員工自願離職2018-03-20 22:42
自製黑心禽流感偽藥 檢調上門急跑廁所裝嘔吐滅證2018-03-21 12:40
港女在台命案 3香港警拜會刑事局尋合作2018-03-21 14:25
九二一危樓拆除 工人驚見頭身分離白骨2018-03-21 14:43
疑因隔壁桌女子頭髮過長惹紛爭 男子怒拿火鍋潑人2018-03-21 16:19
全球首例自駕車意外 北市：還是比人開的安全2018-03-21 08:06
主播秦綾謙爆料遭前夫家勒索 獲不起訴2018-03-21 12:53
影／航空城老總兒酒駕撞死人 家屬獻擁抱「盼真心悔改」2018-03-21 14:25
忘了簽聯絡簿小孩被罰1500字 父竟用複製貼上解決2018-03-21 18:00
轎車倒車衝進超商 3人受傷影片曝光2018-03-21 15:52
涉廣收會費後惡性倒閉 梵印烘培負責人20萬交保2018-03-20 23:33
超商驚見傘遭偷拿 阿桑被抓包笑「不想淋濕回家」2018-03-21 15:45
男子闖紅燈遭攔 與警在街上上演全武行2018-03-21 16:55
影／婦人開車倒車進超商 撞傷3名客人2018-03-21 13:40
蘇澳加油站辦公室火警 男站長昏倒浴廁送醫2018-03-20 21:36
藉韓星誘歌迷投資 吸金1.3億2018-03-20 23:53
插隊不成 賓士惡逼貨櫃車差點翻落高架橋2018-03-21 17:08
港女來台遇害命案 港警聯繫刑事局會面討論2018-03-21 11:38
影╱倒車撞進超商 2工人1女客3人傷2018-03-21 14:33
工人酒駕付16萬求免刑 入監執行才知被騙了2018-03-21 12:47
留言