影╱倒車撞進超商 2工人1女客3人傷

2018-03-21 14:33 聯合報 記者 聯合報 記者 游振昇 ╱即時報導



台中市今天中午一點，70歲林姓婦人開車到台中市西區健行路，疑打錯檔，打倒車檔衝進超商，二名男子在騎樓休息區喝飲料，來不及閃被撞傷，一名女客人剛走到超商門口被撞傷。

警方初步調查，林姓婦人今天開車要載女兒，開到健行路，好不容易看到路邊停車位，她要開進停車位，卻打到倒車檔，從50公尺外倒進超商。