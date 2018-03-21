親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
趙建銘更審改判
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

異體字之亂！顏寬恒非顔寛恆 黃少一橫開戶被拒

評／水環境的真前瞻 柯市長真的要考察台中柳川嗎？

影╱倒車撞進超商 2工人1女客3人傷

2018-03-21 14:33聯合報 記者游振昇╱即時報導

台中市今天中午一點，70歲林姓婦人開車到台中市西區健行路，疑打錯檔，打倒車檔衝進超商，二名男子在騎樓休息區喝飲料，來不及閃被撞傷，一名女客人剛走到超商門口被撞傷。

警方初步調查，林姓婦人今天開車要載女兒，開到健行路，好不容易看到路邊停車位，她要開進停車位，卻打到倒車檔，從50公尺外倒進超商。

二名工人的朋友在現場說，二名傷者嚇壞，完全來不及躲，他們都在醫院縫合傷口中。

台中市今天發生車禍，倒車撞進超商3人傷。記者游振昇/攝影
台中市今天發生車禍，倒車撞進超商3人傷。記者游振昇/攝影
分享
台中市今天發生車禍，倒車撞進超商3人傷。記者游振昇/攝影
台中市今天發生車禍，倒車撞進超商3人傷。記者游振昇/攝影
分享
台中市今天發生車禍，倒車撞進超商3人傷。記者游振昇/攝影
台中市今天發生車禍，倒車撞進超商3人傷。記者游振昇/攝影
分享

超商

相關新聞

影／「來來來！打我啊」 男嗆法警米蟲法院前直接被捕

2018-03-21 12:44

九二一危樓拆除 工人驚見頭身分離白骨

2018-03-21 14:43

「巨額來電」不分兩岸 台灣警打詐引用大陸片

2018-03-21 13:48

影／婦人開車倒車進超商 撞傷3名客人

2018-03-21 13:40

破解手機資料 新北地檢成立數位採證中心

2018-03-21 13:26

影／快40歲交不到女朋友 鬱卒男持槍闖派出所自首

2018-03-21 11:23

俄女滿身酒氣跌落大排獲救 稱攀越護欄要看風景

2018-03-21 09:24

工廠大火竄濃煙 學校警戒5小時

2018-03-20 23:12

南華大學離奇車禍1人慘死 檢警將查車輛維修紀錄

2018-03-20 21:16

辱妻「做愛連妓女都不如」 法官：妻不同居有理

2018-03-20 19:54

影／天降琉璃磚雨砸爛車 苑裡路口意外嚇壞人

2018-03-20 19:15

台中市潭子區長在立法院昏倒 送往台大急救命危

2018-03-20 17:49

梵印烘焙負責人涉詐欺臉書道歉 檢警拘提到案說明

2018-03-20 14:46

嗆街友「不走打死你」 市場管理員痛毆街友肋骨斷4根

2018-03-20 14:28

婦開電動車蛇行 年輕騎士撞上枉死街頭

2018-03-20 13:34

淡水山區失蹤6天 失智老婦奇蹟獲救

2018-03-20 13:29

南華大學離奇車禍1人慘死 廂型車撞機車再衝下階梯

2018-03-20 12:51

影／高雄鳥松工廠失火 濃煙竄天10公里外都看得見

2018-03-20 12:35

伴夫屍5天貧婦拒收善款 分駐所一周湧入300通關懷電話

2018-03-20 11:53

同一個路口！高雄輕軌又出車禍 機車騎士輕傷

2018-03-20 11:44

金大社工系新生今晨7樓墜樓 送醫不治

2018-03-20 11:33

金大學生墜樓 到院前無呼吸心跳

2018-03-20 10:50

影／來自1萬公里的感謝 基隆暖警助台日混血男子返美

2018-03-20 10:41

捐育幼院發霉麵包被勸導 老闆反嗆：沒錢還挑吃的

2018-03-20 10:06

影／男子癲癇發作倒電梯內 警即刻救援

2018-03-20 09:32

霧臺哈尤溪秘境又有登山客迷路 總量管制呼聲高

2018-03-20 09:01

軍方無人機墜落校外 武壇國小50人目睹嚇傻

2018-03-08 13:02

蘭嶼黑鷹關鍵72小時 海空持續搜尋

2018-02-07 10:47
看更多

熱門文章

封屍命案死者留千萬房產 週刊：兄成最大財產受益者

2018-03-21 11:17

「關出來父親恐不在」 夜店殺警第一個被告判刑定讞

2018-03-20 14:50

不捨阿婆賣菜到天黑 買了領悟「心痛比快樂更真實」

2018-03-21 10:01

高檔料理店用發霉木片盛盤 主管僅問顧客「常來吃嗎」

2018-03-20 18:04

大學師疑夫與女師有染 紙張寫「教室做愛」夾車上判賠

2018-03-20 19:52

超商印2吋照變1比1真人大小... 網友笑噴：以後用得到

2018-03-20 19:22

曾留美5年 詐騙女車手落網感歎：毒品毀我一生

2018-03-21 11:33

不聽勸點太多吃不完 網友怒給餐廳負評

2018-03-20 16:28

「懷了你孩子怎辦」 外遇男：拿掉，否則會害我GG

2018-03-20 16:48

用染病家禽自製禽流感偽藥 不法獲利逾2千萬「可惡至極」

2018-03-21 11:40

中時判賠50萬 黃國昌：只是他們收入的零頭

2018-03-21 11:50

31名偷渡客陸續落網 都辯說是「漂來的」

2018-03-21 00:11

《中時》爆黃國昌岳父投資中國 判賠50萬元

2018-03-21 10:25

李宗瑞掰「失戀」騙醉女回家性交 錄4片賠200萬

2018-03-20 17:38

辱妻「做愛連妓女都不如」 法官：妻不同居有理

2018-03-20 19:54

台中市潭子區長在立法院昏倒 送往台大急救命危

2018-03-20 17:49

台東越南人搶灘偷渡 栽在岸巡的雷達「鷹眼」

2018-03-21 10:27

越判越輕！指馬金特殊性關係 更一審判馮光遠賠50萬元

2018-03-21 11:16

馮光遠判賠金溥聰50萬 高院：問題不在「同性戀」

2018-03-21 12:50

美髮女店員工戀老闆 臉書曬兩人女兒照遭原配拆穿

2018-03-20 18:59

南華大學離奇車禍1人慘死 檢警將查車輛維修紀錄

2018-03-20 21:16

影／快40歲交不到女朋友 鬱卒男持槍闖派出所自首

2018-03-21 11:23

影／低胸短裙妹勾網友騙全台 竟是10條通緝男兒身

2018-03-21 10:32

影／「來來來！打我啊」 男嗆法警米蟲法院前直接被捕

2018-03-21 12:44

LINE訊息刪光能滅證？南檢數位採證室還原

2018-03-20 16:46

俄女滿身酒氣跌落大排獲救 稱攀越護欄要看風景

2018-03-21 09:24

蘋果日報岡山印刷廠關廠 勞工局：員工自願離職

2018-03-20 22:42

父在奶粉摻FM2害死2個月大女嬰 連兒子也遭毒手

2018-03-20 15:32

影／天降琉璃磚雨砸爛車 苑裡路口意外嚇壞人

2018-03-20 19:15

箱屍案DNA比對報告出爐 遺體確認是遭殺害港女

2018-03-20 17:55

「只要錢不要命」小資女車門忘了鎖 換來一夜驚魂

2018-03-20 15:15

自製黑心禽流感偽藥 檢調上門急跑廁所裝嘔吐滅證

2018-03-21 12:40

打著明星光環吸金1.3億 娛樂公司涉違法遭搜索

2018-03-20 16:07

梵印烘焙負責人涉詐欺臉書道歉 檢警拘提到案說明

2018-03-20 14:46

母財產逾2千萬 女兒免負擔扶養費

2018-03-20 18:26

阿里山公路休旅車翻覆 車內5人救出

2018-03-20 15:55

全球首例自駕車意外 北市：還是比人開的安全

2018-03-21 08:06

房客殺死房東案今解剖相驗 死者頭頸多處穿刺傷

2018-03-20 18:54

狗狗到鄰居家外大小便 飼主得賠7萬元

2018-03-20 18:02

「超有陰影」鄉民大調查：吃過最噁心的食物是啥

2018-03-19 10:45
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top