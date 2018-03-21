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影／快40歲交不到女朋友 鬱卒男持槍闖派出所自首

2018-03-21 11:23聯合報 記者曾健祐╱即時報導

桃園市蘇姓男子昨晚和朋友聊天喝酒，想到自己屆齡40歲仍沒有女朋友，加上工作又不穩口袋空空，越想越心酸原本想做傻事，後來趁著醉意直接持1把改造手槍走進派出所高喊「我要自首！」值班員警嚇了一大跳仍將他逮捕移送偵辦。

桃園警分局埔子派出所調查，蘇男（37歲）有槍砲、酒駕前科，昨凌晨1點多突然左手持1把改造手槍，大喇喇走進桃園分局大門，還邊嚷嚷著「我要自首！」隨即把手槍放到值班台上，再從口袋裡面掏出2顆子彈。

當時值班台員警嚇了一大跳，但見蘇全身酒氣、態度配合，立刻用電話擴音暗示所內同仁「有訪客」，另外3名員警見狀也不敢大意，隨即上前將蘇逮捕帶回；蘇供稱說，和朋友喝完酒，心裡頭越想越辛酸才帶著手槍來自首。

「我快40歲了還結不了婚！」蘇感慨地向警方說，想到自己年紀一大把孑然一身，而且最近工作不穩定沒收入，酒後越想越心酸，甚至一度有念頭想去幹傻事，最後才決定帶著槍、彈來自首，判能進監服刑吃牢飯，也好好冷靜一陣子。

警方說，當時蘇開車停在馬路邊，經呼氣酒測值每公升高達0.8毫克，而蘇自稱槍枝、子彈是很久以前撿到，取得來源細節則不願透漏，警訊後依槍砲、酒駕等罪嫌將他移送桃園地檢署偵辦。

蘇男持著1把改造手槍闖進派出所，嚷嚷著「我要自首」。記者曾健祐／翻攝
蘇男持著1把改造手槍闖進派出所，嚷嚷著「我要自首」。記者曾健祐／翻攝
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槍枝初步鑑定具有殺傷力。記者曾健祐／翻攝
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自首酒駕槍枝

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