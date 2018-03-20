警智取電纜線大盜 甕中捉鱉手到擒來

2018-03-20 16:44 聯合報 記者 聯合報 記者 邵心杰 ╱即時報導



蘇姓男子日前夥同黃姓男子騎機車到台南市南區一廢棄廠房，涉嫌竊取模具及隔壁工廠電纜線，但電纜線重264公斤，只好先載走模具後，隔天再開車收刮電纜線，剛好遇到屋主返回廠房，兩嫌見狀落跑，來不及將車開走，警方研判兩嫌絕不會甘心到手的肥肉飛了，撤走制服警方，編排便衣警力守候，果然蘇重返現場佯裝問路，卻不知路人正是員警喬裝，根據其手上車子遙控器識破身分，逮個正著。

市警六分局調查，蘇、黃兩嫌都是高雄人，有詐欺、毒品等前科。上周四晚間，蘇、林兩嫌騎機車至新樂路一處廢棄工廠，涉嫌竊取模具及其隔壁工廠內的電纜線，然而，模具鐵片重達165公斤，電纜線更重達264公斤，一時間無法統統載完，所以蘇先以機車將模具載走變賣。

隔日早上，蘇與黃開車前往載運電纜線，剛好遇到屋主返回工廠，屋主發現廠房內竟停著不明黑色休旅車，大門口還被人用黑色束帶綁住，無法進入，立即報警處理。兩嫌見狀趁隙從廠房後方落跑，但休旅車就遺留在現場。

偵查隊長吳俊德獲報率同仁到廠房採證，發現車況良好，後座載滿電纜線，且未被通報失竊，研判車輛應是竊嫌所有，認為竊賊一定會藉機回來開車，因此，請派出所先把制服警力撤走，廠內留下鑑識人員採證外，廠房外則編排便衣警力守候，請君入甕

果不出所料，蘇佯裝路人返回現場，向喬裝路人的便衣警力蔡文智小隊長問路，蔡見對方徒步前來，卻手持車子遙控器，推判竊嫌想來開車，因此，借故向對方借車子遙控器，立馬按下測試，果然廠房內休旅車聲響、燈光大作，蘇當場傻眼，百口莫辯。