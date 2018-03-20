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倒臥土堆6小時 寒夜雨中警搜獲走失老翁

2018-03-20 15:07聯合報 記者張弘昌╱即時報導

桃園市80歲朱姓老翁晚間獨自外出散步，深夜低溫降寒雨，遲遲未返家，家人遍尋不著焦急報警。龍潭警分局中興派出所發動所內警力及協勤民力，漏夜用強光探照燈搜尋，找了6個多小時，今凌晨3時在人煙稀少產業道路土堆旁，尋獲失溫、身體不停地顫抖老翁送醫，家屬才鬆了一口氣。

龍潭分局中興派出所警員徐逸明及女警顏利玲，昨晚8時許接獲朱姓老翁家人報案後，立即調閱路口監視器查看，因家人誤判老翁走失方向，均未見老翁蹤跡。警方擔心深夜氣溫驟降且下雨，時間拖愈久愈不利，決定動員警力及協勤義警，朝老翁住家一帶，人煙稀少的產業道路搜尋。

警方找到快6個多小時，今天凌晨3時許在強光探照燈光下，終於在九座寮產業道路廢棄空屋後方，伸手不見五指暗處泥土堆，查探到疑似有人影倒臥土堆內側，走了近10公尺查看，終於順利找到朱姓老翁。

老翁在深夜裡看到了警察，神情焦急且情緒激動直喊「我好冷，想回家！」。天氣濕冷的晚間，警方發現朱姓老翁竟光著腳，僅著單薄長袖及短褲在外受寒。

老翁走失許久體力耗盡，深夜寒雨失溫，身體不停地顫抖，警員徐逸明立即脫下警用風雨衣，蓋住老翁身體保暖。女警顏利玲也將自己隨身攜帶裝有熱水保溫瓶，拿給老翁止渴暖身，通知消防隊到場將老翁送醫救治，所幸無大礙。

老翁的家人向警方表示，父親多年來經常會自己外出，到附近閒逛散心，約傍晚左右就會自動返家，不知何故迷途遲未返家，找了數小時未果，才急忙報警請求搜尋。接到警方通知趕到現場，看到警方細心照料著，不禁紅了眼眶，非常感謝警方積極熱心協助搜救。

桃園市80歲朱姓老翁深夜走失，警方在寒夜雨中搜尋6個小時，終尋獲失溫倒臥土堆老翁...
桃園市80歲朱姓老翁深夜走失，警方在寒夜雨中搜尋6個小時，終尋獲失溫倒臥土堆老翁，消防救護車趕抵前，警立即脫下防風雨衣，幫只穿短褲打赤腳，身體不停顫抖的老翁保暖。記者張弘昌／翻攝
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桃園市80歲朱姓老翁深夜走失，警方在寒夜雨中搜尋6個小時，在強光燈探照下，在廢棄...
桃園市80歲朱姓老翁深夜走失，警方在寒夜雨中搜尋6個小時，在強光燈探照下，在廢棄空屋後方土堆，終尋獲失溫倒臥土堆老翁。記者張弘昌／翻攝
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桃園市80歲朱姓老翁深夜走失，警方在寒夜雨中搜尋6個小時，在強 光燈探照下，...
桃園市80歲朱姓老翁深夜走失，警方在寒夜雨中搜尋6個小時，在強 光燈探照下，在廢棄空屋後方土堆，終尋獲失溫倒臥土堆老翁。記者張弘昌／翻攝
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保暖警察低溫

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