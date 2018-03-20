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婦開電動車蛇行 年輕騎士撞上枉死街頭

2018-03-20 13:34聯合報 記者張芮瑜╱即時報導

63歲陳姓老婦因不良於行出入都靠四輪醫療電動車代步，去年10月底卻在道路上一路蛇行，後方36歲林姓機車騎士閃避不及，當場撞上倒地，遭後方機車騎士輾過，一個多月後傷重不治。警方坦言，電動代步車釀禍造成他人死傷實務上罕見，檢方將陳婦依過失致死罪嫌起訴。

台中市今傳出建材行女董娘疑因開車講手機，撞死騎著代步車的廖姓老翁案，宜蘭則發生駕駛電動車老婦不守交通規則，導致騎士枉死悲劇。

陳婦去年10月31日晚間駕駛電動代步車行經利澤簡橋，在路上左右偏移蛇行，36歲林姓男子一時不察，煞閃不及撞上陳婦的電動車尾端。

林男當場倒地不起，怎料後方正好翁男騎機車行經，煞車不及，翁車再度重重撞上倒在車道上的林男，林頭部外傷併顱內出血，多處骨折血胸，送醫急救後同年12月6日傷重不治。

警方偵訊時陳婦僅稱因疲勞、精神不濟才導致駕駛電動車蛇行，警方訊後依過失致死罪嫌送辦，宜蘭地檢署3月5日將陳婦和翁男依過失致死罪嫌起訴，但已喚不回無辜騎士的寶貴性命。

「電動代步車肇事，實務上很罕見。」警方坦言，由於代步車車速不快，又多半行駛於住家附近道路，加上駕駛人多是年邁殘疾人士，多半是「遭撞」，這一次肇事導致機車騎士死亡，實屬罕見。

老婦騎電動車在公路上蛇行，害無辜騎士撞上慘死。示意圖。記者張芮瑜／攝影
老婦騎電動車在公路上蛇行，害無辜騎士撞上慘死。示意圖。記者張芮瑜／攝影
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老婦騎電動車在公路上蛇行，害無辜騎士撞上慘死。本報資料照
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