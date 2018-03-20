淡水山區失蹤6天 失智老婦奇蹟獲救

2018-03-20 13:29 聯合報 記者 聯合報 記者 林昭彰 ╱即時報導



新北市1名77歲陳姓老婦11日下午在淡水山仔頂山區走失之後，淡水警分局水源派出所及消防隊聯合搜救數日未果，警方和家屬連日在臉書社團上發起協尋，終於在6天之後於小坪頂山區尋獲，陳婦被發現時身體虛弱但生命跡象穩定，送往淡水馬偕醫院觀察無礙，家屬終於放心並在臉書貼文感謝警察和消防弟兄。

水源派出所警員黃勝皇說，16日下午1時許，有登山客在淡水區楓樹湖一處山坡地，看見打赤腳的陳姓婦人坐在地上，當時她意識清醒，但全身虛弱無法行走，連忙報案由消防及救難人員輪流協助搬運下山送醫。至於老婦如何走到2公里外的楓樹湖地區，不得而知。

陳婦尋獲之後，家屬在網路上發文：「謝謝淡水區水源派出所所長及警員，你們用各人名義不斷發文協尋，辛苦過濾馬路監視器，還要應付家屬的不斷要求和催促，真的很感謝你們！也要謝謝轉發的網友和版主，雖然我不認識你們，謝謝你們的幫助!...我可愛的媽媽今天下午找到了，經歷了六天五夜的焦急！謝謝大家！」