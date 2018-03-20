伴夫屍5天貧婦拒收善款 分駐所一周湧入300通關懷電話

2018-03-20 11:53 聯合報 記者 聯合報 記者 徐白櫻 ╱即時報導



警方將善款交給曾姓婦人（中），曾婦直接轉交石頭廟師父。記者徐白櫻／翻攝 分享 facebook 高雄市阿蓮區日前發生曾姓婦人無錢處理後事，陪伴丈夫屍體5天之案件，事件曝光後，阿蓮分駐所在一周內湧入近300通關懷電話，表達捐款與捐助棺木心意。警方表示，當事人婉拒外界捐助，但部分善心人士拒絕退款，警方將善款交給曾婦，曾婦當眾轉贈收容與照顧她的石頭廟人員。

曾姓婦人與丈夫隱居大崗山下廢棄三合院，生活起居全在車上度過，因生活拮据、身上只剩下100元，丈夫病死5天才對外求援，事件曝光後，曾婦處境引發社會大眾同情，第一線處理的湖內警分局阿蓮分駐所電話接不完。

阿蓮分駐所長吳燕成說，捐款電話不斷湧入辦公室，總數將近300通，因曾姓婦人已由田寮區石頭廟收容安置，三餐不成問題，堅決婉拒外界善款，石頭廟也不願意接受捐助；部分善心人士直接將錢寄至分駐所，致電聯絡又不願意領回，「非常堅持要幫助曾婦」，最後只能將此筆錢交給曾婦處理。

「曾婦毫不猶豫，直接將錢轉交石頭廟師父」，吳燕成說，曾婦自覺受到廟方許多協助，平日不愁吃穿，不願收下社會善款，直接將錢轉交石頭廟處理，由廟方開立收據與感謝狀給捐款人。

警方說，曾婦老公的後事已經處理完畢，情緒日漸平復，她非常感謝外界善心，第一階段先轉交1萬2千元現金至曾婦手上，後續還有數包現金袋數目不清，一樣會循此模式處理。