霧臺哈尤溪秘境又有登山客迷路 總量管制呼聲高

2018-03-20 09:01 聯合報 記者 聯合報 記者 翁禎霞 ╱即時報導



屏東縣霧臺鄉的哈尤溪秘境，近來人氣爆紅，屏東縣政府才準備研議比照阿塱壹古道總量管制，沒有想到就又傳出登山客迷路的意外，所幸經警消、義警及當地村民摸黑搜尋，才順利找到登山客，但也更凸顯秘境管制刻不容緩。

位於霧臺山區的哈尤溪屬北隘寮溪支流，附近有溫泉、加上七彩岩壁，近年成為網路瘋傳的山中秘境，尤其在枯水期期間，吸引不少登山客入山探訪。

不過當地路途相當遙遠，加上溪水暴漲不定，行走溪床有一定風險，屏東縣議會日前組團入山探勘，縣府及地方都有意研議管制辦法，希望比照阿塱壹古道總量管制，由專業解說員帶入。

管制辦法尚在研議中，沒有想到18日晚上就又有傳出有兩名登山客在哈尤溪「一場山」附近迷路，電話也失聯，霧臺分駐所副所長莊丁瑞獲報立即率警員陳孝忠及義警，並通知大武村長一同前往救援。

搜救行動歷經3個半小時，終於在當晚22時35分在距離舊大武村登山入口處約半小時的一處原住民開闢的「獵徑」，發現2名迷途的遊客，將其引領回到安全地點。