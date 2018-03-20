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影／基隆西定高架深夜2車追撞 4人受困救出送醫

2018-03-20 02:21聯合報 記者游明煌╱即時報導

基隆市西定高架道路昨天深夜11時30分，發生一起2輛自小客車追撞車禍，4人受困被救出送醫，無生命危險，雙向高架橋中斷1個多小時，已恢復通行。

消防局表示，2輛自小客車追撞，2車共3女1男受困車內，員警及消防人員獲報趕至現埸，將受困的4人救出，意識都清楚受輕傷，分送往長庚及基隆醫院救治。

2車橫在路中，交通受阻，並有油漬在路面，警方採證釐清肇事責仼及査明車禍原因，並了解有無酒駕

警方今天凌晨已1時已排除車禍現場，恢復通車。

基隆西定高架車禍。記者游明煌/翻攝
基隆西定高架車禍。記者游明煌/翻攝
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