影／基隆西定高架深夜2車追撞 4人受困救出送醫

2018-03-20 02:21 聯合報 記者 聯合報 記者 游明煌 ╱即時報導



基隆市西定高架道路昨天深夜11時30分，發生一起2輛自小客車追撞車禍，4人受困被救出送醫，無生命危險，雙向高架橋中斷1個多小時，已恢復通行。

消防局表示，2輛自小客車追撞，2車共3女1男受困車內，員警及消防人員獲報趕至現埸，將受困的4人救出，意識都清楚受輕傷，分送往長庚及基隆醫院救治。

2車橫在路中，交通受阻，並有油漬在路面，警方採證釐清肇事責仼及査明車禍原因，並了解有無酒駕。