親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

昔批馬英九「圍城」 蔡政府卻築2倍高「柏林圍牆」

「妳女兒在我手上」婦人急匯49萬 瑞芳警成功攔阻

2018-03-19 16:17聯合報 記者吳淑君╱即時報導

新北市瑞芳區王姓婦人，今天早接到一通電話急死了，對方稱在她在台北慈濟醫院上班的護理師女兒涉入毒品交易而遭綁走。王婦撥打電話無法聯繫上女兒，更認定女兒遭綁，心急如焚下，趕到郵局要匯款要解救女兒，瑞芳警分局出動雙所長，跨轄即時攔截阻詐騙

警方指出，幸好王姓婦人出門前先打電話給上天里里長陳瑞明，里長知道狀況通知瑞芳警分局四腳亭派出所及大寮派出所協助處理。

但婦人未告知要去哪裡匯款，瑞芳分局四腳亭所長蔡春吉及大寮所所長張勝忠、副所長郭進三等，急忙騎乘機車在轄內的金融機構與ATM前四處尋找，都未發現婦人，最後終於在基隆市的碇內郵局內找到正在準備匯款的王姓婦人。

郵局經理陳素珠與行員曹沛雯當時正勸說婦人並拖延時間準備報警，警方正巧也趕到現場。

「他是騙你的」警察大聲阻攔，「他說我女兒在他手上」婦人不信，邊說邊哭，警方聯絡上她在醫院上班的女兒，確定她女兒是平安的，要她放心，婦人這才放下心中大石，並不斷感謝警方，保住49萬沒被騙得逞。

瑞芳警分局提醒民眾如接獲可疑電話時，千萬要冷靜處理，可先行撥打165反詐騙專線或是110報案專線，讓警方協助小心查證，千萬不要因為心急而落入詐騙陷阱，成為歹徒的肥羊。

王姓婦人以為女兒被綁架，趕到郵局要匯錢救女兒，瑞芳警分局出動雙所長，跨轄即時攔截...
王姓婦人以為女兒被綁架，趕到郵局要匯錢救女兒，瑞芳警分局出動雙所長，跨轄即時攔截阻詐騙。圖／瑞芳警分局提供
分享

瑞芳詐騙郵局
我的老天額 可以雙人出國去東京 因為______________同行免費送！

相關新聞

酒駕5萬交保 藝人邵昕鞠躬3次道歉：會好好檢討

2018-03-19 13:19

藝人周丹薇親戚失聯 慈父跨海來台找到前世情人

2018-03-19 16:09

14歲就下海賣淫 背後竟是19歲的她指使

2018-03-19 16:06

三合院變「妞妞」職業賭場 警逮24名年輕賭客

2018-03-19 14:02

貨車一個轉彎 1千多瓶海洋生成水散地堵死匝道口

2018-03-19 13:59

救災用心也用力 消防猛男這樣健身

2018-03-19 13:31

山老鼠不盜木照樣害死樹 挖珍稀龜甲石狠斷樹根

2018-03-19 12:53

5次酒駕通緝犯 臉紅參加廟會被警逮

2018-03-19 12:30

重機被開單原因網友怒了 警火速道歉聯絡車主

2018-03-19 11:36

酒駕被逮稱吃薑母鴨沒喝酒 邵昕訊後5萬元交保

2018-03-19 11:29

警分局前嚴重車禍 機車卡轎車引擎蓋駕駛遭彈飛

2018-03-19 11:14

影╱稱吃薑母鴨 邵昕酒駕遭逮影片曝光

2018-03-19 11:12

影／老翁酒駕被攔 求饒無效嗆「馬上死給你看」

2018-03-19 10:48

酒駕車左側全撞爛 疑超車不慎釀禍2傷

2018-03-19 10:39

警通知違停轎車移車 車主才知車被偷

2018-03-19 10:37

藝人邵昕酒駕遭逮 移送北檢複訊

2018-03-19 10:30

婦人遇網路愛情詐騙 求警合照回傳對方斷騷擾

2018-03-19 08:59

宜蘭民宅火警 消防濃煙中救出5人

2018-03-19 08:57

臉書募款百百款 小心別受騙當愛心提款機

2018-03-19 08:05

癌末教授辦告別式 好好說再見

2018-03-19 00:05

漁船進水傾斜 海巡馳援救回6人

2018-03-18 23:48

手機放床上疑充行動電源起火？ 男子彈簧床燒毀

2018-03-18 22:16

失智婦在超商內自言自語 暖心女警細心陪伴聊天

2018-03-18 19:33

救命10分鐘 ！老婦肺積水快昏迷 暖警開道即刻救援

2018-03-18 18:31

員警奮力制伏人犯 「啪」手掌骨折了

2018-03-18 16:51

對智障生掐脖重擊胸口 體罰師竟稱「因為愛所以打你」

2018-03-18 16:43

影／偷菜刀還嫌不夠鋒利 被害人氣炸了

2018-03-18 16:10

15年無名屍找到家人 尋人高手：讓他們最後走的莊嚴

2018-03-18 14:51

變換車道沒打方向燈被警攔下 騎士po網討拍反被網友罵

2018-03-18 14:47

影／嘉義外海漁船進水傾覆 海巡趕抵6漁民獲救

2018-03-18 14:29

影／大霸線積雪山友滑落200公尺 直升機掛吊下山救命

2018-03-18 13:33

砂石船「長宏輪」外海故障 船上11人平安

2018-03-18 13:30

影／阿公阿嬤卡拉OK大亂鬥 警察大外割壓制

2018-03-18 12:41

只見釣竿未見人 蘇澳警消通報協尋

2018-03-18 12:38

中年大叔闖校園偷穿高中外套 辯稱好奇才犯案

2018-03-18 11:09

軍方無人機墜落校外 武壇國小50人目睹嚇傻

2018-03-08 13:02

蘭嶼黑鷹關鍵72小時 海空持續搜尋

2018-02-07 10:47
看更多

熱門文章

她看《貓》音樂劇側錄被制止 暴怒狂吼遭架走

2018-03-19 10:02

3對夫妻孫前大亂鬥 網友：最壞身教

2018-03-19 01:03

船長要求游上岸 越南偷渡客台東南田搶灘2死2失蹤

2018-03-19 08:58

酒駕車左側全撞爛 疑超車不慎釀禍2傷

2018-03-19 10:39

被催租金惱羞成怒！台南房客殺房東棄屍關廟山區

2018-03-19 14:52

重機被開單原因網友怒了 警火速道歉聯絡車主

2018-03-19 11:36

嫂子預謀殺小姑水泥封屍 法官裁押理由是可能逃亡

2018-03-18 17:36

藝人邵昕酒駕遭逮 移送北檢複訊

2018-03-19 10:30

癌末教授辦告別式 好好說再見

2018-03-19 00:05

覬覦爛醉辣人妻 色男太緊張「撿屍」失敗

2018-03-19 11:01

台男12年前涉加拿大槍擊命案 加國警2度來台請求協助

2018-03-18 23:08

在加國殺人逃回台 12年後遊韓被抓

2018-03-19 01:03

有鄉民真好！赴日旅遊掉護照 網民動員「幫她回台灣」

2018-03-19 12:40

兩天未上班同事上門關心 南科光電員工疑病逝家中

2018-03-19 15:12

性騷還是追求？陳鴻斌懲戒判決書 揭法官泡妞花招

2018-03-19 11:48

爸爸出馬幫忙「側拍」婚紗照 他看到照片笑到飆淚

2018-03-19 15:35

宜蘭民宅火警 消防濃煙中救出5人

2018-03-19 08:57

員警奮力制伏人犯 「啪」手掌骨折了

2018-03-18 16:51

租到「狗靈」凶宅去求助 神明勸：快搬、處理不了

2018-03-19 15:09

家族紛爭奪命再一樁！以為要借錢 ￼大舅失手打死妹夫

2018-03-19 14:52

贓車繫狗引來警察 女毒蟲被逮：僅筆一支沒毒品了

2018-03-19 09:42

救命10分鐘 ！老婦肺積水快昏迷 暖警開道即刻救援

2018-03-18 18:31

酒駕5萬交保 藝人邵昕鞠躬3次道歉：會好好檢討

2018-03-19 13:19

公園木棧道腐朽婦摔傷 聲請國賠40多萬判准5萬

2018-03-18 21:04

超商盜刷集團假購物真行竊 基隆警連破6案

2018-03-19 10:48

影╱稱吃薑母鴨 邵昕酒駕遭逮影片曝光

2018-03-19 11:12

酒駕被逮稱吃薑母鴨沒喝酒 邵昕訊後5萬元交保

2018-03-19 11:29

婦人遇網路愛情詐騙 求警合照回傳對方斷騷擾

2018-03-19 08:59

「超有陰影」鄉民大調查：吃過最噁心的食物是啥

2018-03-19 10:45

威脅「幫我生小孩」 性侵假釋犯喇舌遭她咬破舌

2018-03-19 11:02

手機放床上疑充行動電源起火？ 男子彈簧床燒毀

2018-03-18 22:16

開房性交才借錢？遭女控性侵 警逆轉無罪

2018-03-19 14:01

房客怨馬桶堵塞糞水淹進屋 房東進入修繕竟挨告

2018-03-19 11:43

買5個比買3個貴！ 賣場打折陷阱多人都曾中招

2018-03-19 15:02

翁男加拿大殺人赴韓遭逮 外交部：盡力引渡回台

2018-03-19 10:27

山老鼠不盜木照樣害死樹 挖珍稀龜甲石狠斷樹根

2018-03-19 12:53

假好心 遊戲玩家騙寶物 代價6萬

2018-03-19 01:03

海巡查獲漁船載16越南偷渡客 疑與2死偷渡有關

2018-03-19 11:09

影／乩童拿狼牙棒自打全身血 旁人搶法器爆發亂鬥

2018-03-19 11:54

台東南田橡皮艇搶灘翻覆 5越南偷渡客2死

2018-03-19 11:27
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top