「妳女兒在我手上」婦人急匯49萬 瑞芳警成功攔阻

2018-03-19 16:17 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑君 ╱即時報導



新北市瑞芳區王姓婦人，今天早接到一通電話急死了，對方稱在她在台北慈濟醫院上班的護理師女兒涉入毒品交易而遭綁走。王婦撥打電話無法聯繫上女兒，更認定女兒遭綁，心急如焚下，趕到郵局要匯款要解救女兒，瑞芳警分局出動雙所長，跨轄即時攔截阻詐騙。

警方指出，幸好王姓婦人出門前先打電話給上天里里長陳瑞明，里長知道狀況通知瑞芳警分局四腳亭派出所及大寮派出所協助處理。

但婦人未告知要去哪裡匯款，瑞芳分局四腳亭所長蔡春吉及大寮所所長張勝忠、副所長郭進三等，急忙騎乘機車在轄內的金融機構與ATM前四處尋找，都未發現婦人，最後終於在基隆市的碇內郵局內找到正在準備匯款的王姓婦人。

郵局經理陳素珠與行員曹沛雯當時正勸說婦人並拖延時間準備報警，警方正巧也趕到現場。

「他是騙你的」警察大聲阻攔，「他說我女兒在他手上」婦人不信，邊說邊哭，警方聯絡上她在醫院上班的女兒，確定她女兒是平安的，要她放心，婦人這才放下心中大石，並不斷感謝警方，保住49萬沒被騙得逞。