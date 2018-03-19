藝人周丹薇親戚失聯 慈父跨海來台找到前世情人

2018-03-19 16:09 聯合報 記者 聯合報 記者 江孟謙 ╱即時報導



海山警分局尋人高手蔡淑女巡佐又完成一次任務，幫助一對相隔大西洋卻失聯的父女重逢！本月13日，25歲王姓女子從大陸入境台灣後就與在美國的父親斷了聯繫，其父知悉女兒投資失利，前陣子還拍下坐在高樓懸空的照片，跨海找人，蔡淑女接案後，不到一天時間就找到人，也確認王女平安。

海山警指出，王女13號入境台灣就失聯，王父先向移民署專勤隊報案協尋，但因焦急萬分，又透過在台親戚藝人周丹薇知道海山分局有個尋人高手蔡員，16日親自來到分局陳述案情。

王父說，女兒因投資失利導致情緒不穩，來台前曾傳坐高樓懸空照片，寫著「等我回來」，嚇壞所有人，他原本從美國要到上海探望，結果她又跑到台灣，後來完全失聯，怕她有自殺疑慮。此外，一直有位自稱joe的友人把她的消息傳微信告知，說她手機在大陸掉了，說她目前情緒不ok，暫時不想和我說話。

接案的蔡員知悉後，將心比心為人父母的焦慮心情，運用各方系統幫忙，並將該男子手機緊急定位，查出定位點在台北市信義區松壽路一帶，同時獲悉該手機申請人全名，於是請轄區警協助向周邊的飯店逐家找尋，王父按該名字再向W飯店查證，確有此人登記入住。

王父17日晚間趕往該飯店大廳等候， 約8點看見女兒自外返回飯店，王女見到父親，終於也忍不住淚崩，抱著爸爸哭泣。任務圓滿達成後，周丹薇也在今天上午10點帶著王家父女前來海山分局致謝。

海山分局分局長王順益呼籲，新世代的孩子們，人生沒有一路風調雨順，遇到挫折，應該選擇勇敢面對，而不是選擇龜縮或逃避，要讓父母放心、安心。家是永遠的避風港，應向家人詳細解釋並一起面對解決，才是正確作法。

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