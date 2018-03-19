重機被開單原因網友怒了 警火速道歉聯絡車主

2018-03-19 11:36 聯合報 記者 聯合報 記者 江孟謙 ╱即時報導



新北市新店碧潭路，昨晚6點多有民眾發現停在路邊的重機遭警方開單，但仔細一看，該汽車停車格內停放2部重型機車，其中1輛卻吃罰單，民眾拍照後在社團發文「重機是因為一格兩停才被開單嗎？不知道是哪兩位可憐的車主。」但有人搬出法條，質疑問，「重機不是可以一格多停嗎？」新店警也火速留言回應，坦承開錯單，已聯繫車主並撤銷罰單。

據了解，昨晚6時許，頂城派出所警員巡邏經過碧潭路121號附近，見2部大型重機停放在同一格內，便對其中1部開單；但根據103年新修道路交通管理處罰條例第92條，重機停放、行駛比照小型車辦法，又104年新北市交通局公告，開放多部大型重機可停一格汽車格。

新店警回應，昨晚值勤時開單警員不熟稔相關規定，導致民眾不便，未來會加強警員教育訓練，交通組目前已撤銷罰單，並連繫車主解釋，車主並不會收到紅單。