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蓋硬體拚觀光思維不改 天空步道只會捲土重來

重機被開單原因網友怒了 警火速道歉聯絡車主

2018-03-19 11:36聯合報 記者江孟謙╱即時報導

新北市新店碧潭路，昨晚6點多有民眾發現停在路邊的重機遭警方開單，但仔細一看，該汽車停車格內停放2部重型機車，其中1輛卻吃罰單，民眾拍照後在社團發文「重機是因為一格兩停才被開單嗎？不知道是哪兩位可憐的車主。」但有人搬出法條，質疑問，「重機不是可以一格多停嗎？」新店警也火速留言回應，坦承開錯單，已聯繫車主並撤銷罰單。

據了解，昨晚6時許，頂城派出所警員巡邏經過碧潭路121號附近，見2部大型重機停放在同一格內，便對其中1部開單；但根據103年新修道路交通管理處罰條例第92條，重機停放、行駛比照小型車辦法，又104年新北市交通局公告，開放多部大型重機可停一格汽車格。

新店警回應，昨晚值勤時開單警員不熟稔相關規定，導致民眾不便，未來會加強警員教育訓練，交通組目前已撤銷罰單，並連繫車主解釋，車主並不會收到紅單。

由於此事在新店人社團引起熱議，許多網友怒罵警方亂開單，但在新店警緊急處理、解釋後，網友也紛紛留言緩頰，「警察只是執法單位，最大的問題出在法令朝令夕改，讓執法人員無所適從。」「每個人不管是警察或是騎士，都會有犯錯的可能，事情已經發生了，那該討論的是錯在什麼地方，警察誤開有當下撤銷就好，當作一個經驗下次改進！」

民眾拍下重機遭開單照片上傳。翻攝自我們是新店人臉書社團。
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重機警察罰單
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