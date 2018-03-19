臉書募款百百款 小心別受騙當愛心提款機

2018-03-19 08:05 聯合報 記者 聯合報 記者 范榮達 ╱即時報導



募款形形色色，但如何辨別合法性？讓人眼花撩亂，財團法人苗栗縣特殊教育關懷協會最近遭冒名在臉書募款買接駁車，警方受理報案，依詐欺罪嫌偵辦中，也提醒民眾小心上當，不要愛心被當提款機。

苗栗縣特殊教育關懷協會承辦縣政府身心障礙者社區式日間照顧據點，必須接送學員，且多數為中、重度身障，但接駁車老舊經常故障拋錨，安全讓人捏一把冷汗，苗栗縣議員邱鎮軍找到熱心直播主黃明賜，號召粉絲響應公益，日前在縣府見證下，捐贈1輛新車，師生高興不用再提心吊膽。

不過，特殊教育關懷協會發現有人涉嫌佯稱協會的接駁車汰舊換新需求，PO在臉書提供帳號募款，協會理事長李淑媛澄清「協會沒有授權」、「此人也從未捐任何款項給協會」…，希望大家的愛心不要被有心人利用，苗栗縣警局刑警大隊受理報案，追查發現臉書募款的大頭貼從網路擷取，目前正循線追查中。

苗栗縣政府社會處社會行政科長王威迪表示，網路、街頭等募款形形色色，建議捐款前辨識合法性，確認許可文號，了解勸募用途，捐款後記得拿收據，可以讓公益款項發揮效益，並接受政府單位監督，避免愛心被利用。

他說，公益勸募條例規定勸募必須基於公益目的，勸募團體包括公立學校、行政法人、公益性社團法人及財團法人等，勸募活動必須出示主管機關許可文件，及勸募團體製發的工作證，但以媒體宣傳，得僅載明或敘明勸募許可文號，收受勸募所得財物必須開立收據，載明勸募許可文號，及捐贈人、金額或物品及日期。