影／阿公阿嬤卡拉OK大亂鬥 警察大外割壓制

2018-03-18 12:41 聯合報 記者 聯合報 記者 林昭彰 ╱即時報導



新北市蘆洲區民生街某卡拉OK今天凌晨發生酒客大亂鬥，3對夫妻年齡加起來187歲，醉醺醺從店內打到店外，在大街上當著自己孫子、孫女面前刀棍拳腳相向，還有人醉倒在馬路上，深夜驚動鄰居看熱鬧錄影，見到警察把鬧事男子摔倒壓制，忍不住大聲喊：「yeah！」影片貼上網引發網友議論：「嚇夕下井（丟臉）」。

警方調查，昨晚卡拉OK店內客滿，53歲張姓婦人和45歲黃姓女子因故發生口角，張婦離場時走向黃女家庭聚會座位，當著全桌10幾人面前，賞了黃女一巴掌，眾人便起身圍毆張婦，張的55歲林姓丈夫也加入混戰。

黃的孫女看見阿公、阿嬤和陌生人打得不可開交，嚇到躲在牆邊。最後引發3對夫妻從店內打到店外，張婦的林姓丈夫衝進廚房拿菜刀，劃傷黃女56歲陳姓丈夫背部，對方則從路邊找木棍應戰，雙方便在大街上刀棍拳腳相向，尖叫連連。

最先動手打人耳光的張婦，混戰之中突然倒在馬路上呼呼大睡，她的孫女還穿過眾人從夾縫中試圖拉起阿嬤，後來在刀光棍影之下，嚇得撤回路邊。警方獲報後，動員11名快打警力趕抵隔開兩造。

這時已有鄰居在樓上錄影，44歲黃姓男子因對警員咆哮，被用柔道大外割招式摔倒壓制，民眾見狀一邊錄影還激動大喊：YEAH！影片貼上網短短數小時便吸引20萬次瀏覽，還把警員壓制的畫面連續剪輯重播3次，引發網友一致批評深夜鬧事。