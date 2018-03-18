影／擔心失去她? 計程車司機竟持刀殺死前妻

2018-03-18 12:38 聯合報 記者 聯合報 記者 黃寅 ╱即時報導



台中市凌晨發生蕭姓計程車司機持水果刀殺死顏姓前妻案，前妻和第一任丈夫所生的楊姓大女兒也受波及。事實上，從蕭、顏兩人的臉書有多張一同出遊照，以及兩人和去年剛出生的小女兒合照看來，兩人曾有甜蜜時光，蕭最後會做傻事，疑和他懷疑前妻可能離開她有關。

臉書上呈現，蕭是專開夜班的計程車司機，才約一至兩周前，他還在臉書上留言以及PO上多張恩愛照，要求前妻原諒他，再給他機會「挽回妳這個好老婆、好媽媽」、「我愛妳的心天地可證」他也替小女兒開了臉書，幾乎是照三餐向前妻問候，表明「爸爸和我都愛你」極力想挽回前妻的愛，但前妻並無任何回應。

蕭姓計程車司機今凌晨行凶後，攤坐在地上，但仍持刀抵住自己的腹部揚言自殺，員警雖請來他的母親勸說，但他責怪母親幹嘛要到現場，並說「人生很艱苦」；蕭母則勸他說，她為他帶小孩，兩手都很酸痛，但即使這樣也要撐下去。

警員也勸他何必都是負面的想法，應該為他和前妻所生的小女兒想想，但他回說：「這是解脫」、「未來也沒能力讓小女兒過好日子了！」

現場警員說，蕭姓司機兩個小時裡情緒都很激動，腹部也被刺出血來，很怕他終究會尋短，因此趁他伸手向警員拿菸時，一擁而上將他壓制，才將他逮捕。

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