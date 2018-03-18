影／自稱「堂堂流氓」卻被妻控家暴 男子酒後難過要跳樓

2018-03-18 09:45 聯合報 記者 聯合報 記者 游振昇 ╱即時報導



范姓男子自稱是當流氓一生，出獄後想和妻子過平凡生活，卻被妻控告家暴，他難過想輕生，女警安撫想跳樓的他，范男還哀怨稱自己被妻家暴7次都不敢說。

中市警察局第三分局正義所警員曾國倫、朱君涵日前深夜巡邏，接獲通報中市有大樓發生男子想輕生，員警到現場，看55歲范男裸上身站立於公寓大樓頂樓女兒牆外，無任何支撐物，僅斜靠在牆上，大門深鎖。

員警勸范男下樓開門，范男回說：「你是要我跳下去幫你開嗎？」身體前傾作勢要跳下，警方趕緊通知消防隊到場協助並直奔上頂樓，上樓後只見范渾身酒氣。

警方一邊關心范男為何要自殺，一邊緩緩靠近，范表示剛於2016年12月結束徒刑，菲律賓籍老婆告他家暴，並於3月5日收到家事庭傳喚通知書，想到自己堂堂流氓，卻被自己的老婆提告，原寄望成立個小家庭好好安定的夢隨之破碎，乾脆一走了之，反正自己罹患肝癌第3期的身子也撐不久了。

與警方對話過程中，范男稱自己並無敺打老婆，反而被老婆家暴7、8次，但他都沒告對方，因為真的很愛老婆，警方規勸范男看破情愛，不需為不值得的人送命，並帶范男回派出所，查詢家暴通報紀錄，或許能於法庭佐證其反遭家暴的事實，范男這才願意翻入女兒牆，接受警方的幫助，結束這場深夜驚魂。

正義派出所長楊志文表示，若發現身邊友人、家人情緒低落，可能有憂鬱傾向，除了給予耐心及關懷之外，得撥打關懷專線1995，或是請求相關衛生單位、警政消防單位協助，自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，相信一定能度過難關。

自殺，不能解決難題；求助，才是最好的路。求救請打1995 ( 要救救我 )