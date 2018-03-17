周末午後酒駕風險最高？彰化連兩周末共查獲64人

2018-03-17 20:35 聯合報 記者 聯合報 記者 劉明岩 ╱即時報導



彰化縣警察局上周六下午突襲式擴大實施酒駕，破紀錄查獲36件酒駕案件，其中22人依公共危險罪嫌移送法辦，今天下午故技重施，以為酒駕者會有收斂，卻仍查獲28件，19人移送法辦，比平時要高，令警方十分訝異。

彰化警方今天下午共出動32組人員執行酒測，結果田中分局查獲6人最多，其次是和美、鹿港分局及直屬隊各查獲5人。 其中，在線東路段，查到一名大貨車司機飲高粱後仍然駕車，酒測值高達0.76，上周在同路段也查到一名大貨車司機酒測值達0.5，均超過標準值，依公共危險罪嫌移送法辦。

縣警局交通隊二組組長蕭汝上說，以往警方較少對大貨車司機執行酒測，主要是因車型大，如果酒駕需查扣車輛，會造成沒地方停放問題，也造成一些大貨車司機圖求僥倖。但因大貨車司機酒駕如果肇事，後果會更嚴重，因此警方最近幾次酒測，仍將大貨車列入攔檢，也常查獲酒駕。

彰化警方在上周末下午查獲36件酒駕案件，主要是因警方出其不意選在白天執勤外，並採二階段酒駕，即先在主要道路酒測一小時，隨後下二小時轉移到鄰近道路，防止有的網路群組或車隊會通風報信，避免酒駕者避開稽查，警方原預期今天故技重施，效果會很差，卻還是查獲28件。