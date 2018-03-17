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知名連鎖遊樂場起火濃煙竄 路人驚嚇消防急滅火

2018-03-17 19:39聯合報 記者周宗禎╱即時報導

全台各地都有分店的知名連鎖遊樂場「湯姆熊歡樂世界」台南市開元路分店傍晚起火，竄出滾滾濃煙，傳出爆裂聲，店內客人員工與路人驚嚇紛紛走避，台南市消防局動員17輛消防、42名消防員趕往滅火，率先到場的消防員見火勢猛烈立即拉水線噴水，半小時後壓制火勢，原來是大型電子招牌起火，因打火弟兄迅速到場沒有延燒，降低業者災害損失。

「湯姆熊」在北中南及桃竹等縣市都有分店，台南也有南紡、中正、西門等多家分店，傍晚近5點半時開元店突然冒出濃煙，二樓也竄出火舌，因位在鬧區兩旁又是銀行與店家，台南市消防局不敢大意，立即出動大批人車前往，又因時值下班時間，大批路過人車駐足圍觀。

率先到場的公園等分隊消防員立即拉水線自兩側噴水，雖火舌自天花板夾層流竄，但很快就被打火弟兄壓制。特搜隊員隨後進入店內搜尋確認沒有人員受困，和緯分隊也出動雲梯車協助，火勢在半小時後控制，晚間6點半左右收隊。

雖消防局未要求義消支援，不少附近義消主動趕來協助，開元派出所員警獲報也立即在附近路口管制人車，引導車流繞過現場以免妨礙救災，附近路段塞車一個多小時。

這次火警起火原因疑是大型電子看板電線走火，除燒毀的看板，店內許多遊樂器材也進水，損失仍待業者清查

消防員架梯上樓滅火搜救。記者周宗禎／攝影
消防員架梯上樓滅火搜救。記者周宗禎／攝影
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消防員爬上一旁銀行樓上噴水滅火。記者周宗禎／攝影
消防員爬上一旁銀行樓上噴水滅火。記者周宗禎／攝影
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湯姆熊連鎖遊樂場起火，打火弟兄迅速到場滅火。記者周宗禎／攝影
湯姆熊連鎖遊樂場起火，打火弟兄迅速到場滅火。記者周宗禎／攝影
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特搜隊員進入店內搜尋有無人員受困。記者周宗禎／攝影
特搜隊員進入店內搜尋有無人員受困。記者周宗禎／攝影
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消防員塞車
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