知名連鎖遊樂場起火濃煙竄 路人驚嚇消防急滅火

2018-03-17 19:39 聯合報 記者 聯合報 記者 周宗禎 ╱即時報導



全台各地都有分店的知名連鎖遊樂場「湯姆熊歡樂世界」台南市開元路分店傍晚起火，竄出滾滾濃煙，傳出爆裂聲，店內客人員工與路人驚嚇紛紛走避，台南市消防局動員17輛消防、42名消防員趕往滅火，率先到場的消防員見火勢猛烈立即拉水線噴水，半小時後壓制火勢，原來是大型電子招牌起火，因打火弟兄迅速到場沒有延燒，降低業者災害損失。

「湯姆熊」在北中南及桃竹等縣市都有分店，台南也有南紡、中正、西門等多家分店，傍晚近5點半時開元店突然冒出濃煙，二樓也竄出火舌，因位在鬧區兩旁又是銀行與店家，台南市消防局不敢大意，立即出動大批人車前往，又因時值下班時間，大批路過人車駐足圍觀。

率先到場的公園等分隊消防員立即拉水線自兩側噴水，雖火舌自天花板夾層流竄，但很快就被打火弟兄壓制。特搜隊員隨後進入店內搜尋確認沒有人員受困，和緯分隊也出動雲梯車協助，火勢在半小時後控制，晚間6點半左右收隊。

雖消防局未要求義消支援，不少附近義消主動趕來協助，開元派出所員警獲報也立即在附近路口管制人車，引導車流繞過現場以免妨礙救災，附近路段塞車一個多小時。