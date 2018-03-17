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防堵過彎飆車 土地公也來測速警告

2018-03-17 19:35聯合報 記者江良誠╱即時報導

山區飆車，小心土地公也來測速照相，連接台中市太平區和南投縣國姓鄉的136號縣道，因為連續14公里的彎道角度大，吸引不少汽機車駕駛人挑戰山道過彎和飆車，卻讓沿路居民飽受困擾，也常發生車禍意外，國姓鄉乾溝村便在土地公廟前設置KUSO警告牌「土地公伯在測速」，提醒駕駛人放慢速度，注意行人安全。

136號縣道是太平通往南投的重要道路，卻因為山區彎道多、角度大，被重機車和汽車駕駛人視為練車聖地，尤其連續14公里的彎道，高速壓車過彎相當過癮。

不過136號縣道只有兩線道且角度大，汽機車不減速過彎，往往會衝到對向車道，導致車禍意外不少，雖然道路中央裝設防撞桿，並劃設慢行的警告標示，但仍可見車輛高速過彎耍帥。

國姓鄉乾溝村位在136縣道南端，當地有一座石頭土地公廟，居民走在路上常被這些違規汽機車嚇到甚至發生危險，居民飽受困擾，便在土地公廟旁設置警告標誌，寫著「土地公伯在測速、注意拜神的行人」等KUSO文字，相當特殊。

白姓里民說，裝設警告標誌後，經過的車輛看到另類的警告標示都相當奇怪，但也知道在山道飆車引起居民不滿，都會放慢速度，因此，車禍也減少許多，找「土地公測速」果然效果不錯，但也希望駕駛人能遵守交通規則，放慢速度不只保護自己，也保護他人安全。

國姓鄉136號縣道連接台中市太平區道路曲折蜿蜒，吸引許多汽機車在山道上過彎飆車，...
國姓鄉136號縣道連接台中市太平區道路曲折蜿蜒，吸引許多汽機車在山道上過彎飆車，居民自製KUSO警告標示，提醒駕駛注意行人安全。記者江良誠／攝影
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國姓鄉136號縣道連接台中市太平區道路曲折蜿蜒，吸引許多汽機車在山道上過彎飆車，...
國姓鄉136號縣道連接台中市太平區道路曲折蜿蜒，吸引許多汽機車在山道上過彎飆車，居民自製KUSO警告標示，提醒駕駛注意行人安全。記者江良誠／攝影
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土地公測速車禍
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