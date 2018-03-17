防堵過彎飆車 土地公也來測速警告

2018-03-17 19:35 聯合報 記者 聯合報 記者 江良誠 ╱即時報導



山區飆車，小心土地公也來測速照相，連接台中市太平區和南投縣國姓鄉的136號縣道，因為連續14公里的彎道角度大，吸引不少汽機車駕駛人挑戰山道過彎和飆車，卻讓沿路居民飽受困擾，也常發生車禍意外，國姓鄉乾溝村便在土地公廟前設置KUSO警告牌「土地公伯在測速」，提醒駕駛人放慢速度，注意行人安全。

136號縣道是太平通往南投的重要道路，卻因為山區彎道多、角度大，被重機車和汽車駕駛人視為練車聖地，尤其連續14公里的彎道，高速壓車過彎相當過癮。

不過136號縣道只有兩線道且角度大，汽機車不減速過彎，往往會衝到對向車道，導致車禍意外不少，雖然道路中央裝設防撞桿，並劃設慢行的警告標示，但仍可見車輛高速過彎耍帥。

國姓鄉乾溝村位在136縣道南端，當地有一座石頭土地公廟，居民走在路上常被這些違規汽機車嚇到甚至發生危險，居民飽受困擾，便在土地公廟旁設置警告標誌，寫著「土地公伯在測速、注意拜神的行人」等KUSO文字，相當特殊。