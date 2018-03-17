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板橋華江碼頭無名屍 尋人高手神比對助返家

2018-03-17 18:27聯合報 記者王長鼎╱即時報導

新北市板橋區華江橋華江碼頭於今年元月22日，民眾報案發現一具無名男屍，警方鑑識小組採集該無名屍左拇指指紋送刑事局指紋室緊急比對，結果與檔存指紋庫未有相符者，身分不明讓案情陷入膠著。

海山警分局尋人高手蔡淑女巡佐指導轄區文聖派出所承辦警員，拜託偵查隊鑑識小組依現場相關照片比對特徵，從警政署e化報案-失蹤人口系統無名屍發現日期，往前推一周，再依地緣關係從新北市再到鄰近的台北市的上百筆失蹤協尋資料進行比對。

花了3個多小時，發現該具無名屍疑似今年元月15日北市桂林路派出所獲報，住在萬華區失蹤的35歲林姓男子的額頭特徵很相似，經家屬依死者穿著、胎記、假牙、眼鏡、鑰匙及手表等物品，死者妹妹認出該只手表就是她送給哥哥的，初步判斷應是林男。警方採驗直系血親DNA 比對，準確認定死者身分確認是林男無誤。

海山警分局分局長王順益呼籲家裡有人失蹤，「沒有24小時後才能報案的規定」，只要有人失蹤都可馬上到就近派出所報案。警方提醒有人失蹤，記得「三不」原則，發現家人失蹤「不用等」，可立即報案；報案地點「不用跑」，無論何地都可就近報案；失蹤需要透過DNA比對「不用錢」，警方都會盡力幫助家屬協助讓親人早日找到回家的路。

新北市板橋區華江橋華江碼頭今年元月民眾報案發現一具無名男屍，海山警分局尋人高手蔡...
新北市板橋區華江橋華江碼頭今年元月民眾報案發現一具無名男屍，海山警分局尋人高手蔡淑女（右）巡佐協助比對，找到家屬出面指認，經採DNA比對確認無名屍身分無誤。圖／警方提供
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失蹤DNA
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