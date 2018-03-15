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少女懷孕引產控性侵 懷孕與性侵日期不符他無罪

2018-03-15 23:06聯合報 記者白錫鏗╱即時報導

17歲少女「小潔」（化名）指控男友「阿明」（化名）在前年底，在她的手機發現有男子約她吃飯，一時醋勁大發，在車上強暴她致懷孕引產，經她提出告訴，他否認性侵，辯稱交往期間嘿咻多次，法官查出她懷孕日期與被性侵日期不符，以無積極證據證明性侵犯行判他無罪。

檢方起訴指出，「阿明」與「小潔」是交往中的男女朋友，105年12月3日中午，與「阿明」的家人用餐後，他發現她的手機內有男性友人相約吃飯的訊息。

當日晚間，他表示要駕車載她返家，兩人在他家巷內的停車處上車，質問她是否有與其他男性友人有曖昧情事，兩人因此事發生爭吵分手，他竟把她強壓在副駕駛座性侵得逞。過程中，她的左前臂、右前臂、及左肩受傷。

「阿明」載「小潔」返家後，她僅告訴媽媽遭他毆打，後來媽媽發現她懷孕，才告訴媽媽她遭性侵害，經媽媽帶她至婦產科診所引產，報警處理。

檢察官依強制性交罪將「阿明」起訴，法官審理時，他坦承在車上與她拉扯、壓制成傷，但否認強制性交犯行，辯稱與她交往期間有發生性行為，但兩人在車上爭吵、拉扯、搶手機，並沒有發生性行為。

合議庭查出，「小潔」於105年12月24日施以人工流產手術，當時懷孕週數為5周又2天，推算懷孕日期為同年11月中旬，與本案發生時間相差兩周，無從推斷同年12月3日兩人有發生性行為，且無積極證據證明強制性交犯行，因此將他判無罪。

少女指控男友在她的手機發現有男子約她吃飯，一時醋勁大發，在車上強暴她致懷孕引產，...
少女指控男友在她的手機發現有男子約她吃飯，一時醋勁大發，在車上強暴她致懷孕引產，經她提出告訴，他否認性侵，辯稱交往期間嘿咻多次，法官查出她懷孕日期與被性侵日期不符，以無積極證據證明性侵犯行判他無罪。圖／報系資料照
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性侵懷孕性行為

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